Василий Уткин: «2Drots вовремя проиграли финал. Дружба и чувство банды закрыло глаза на то, что команда не была целеустремленной»

Теги Василий Уткин 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Медиафутбол

Василий Уткин высказался после поражение 2Drots от «Родины Медиа» в финале Winline МФЛ-3.

«2Drots очень вовремя проиграли финал. Потому что время обновления команды наступило. Финал это и показал.

Дружба и чувство банды закрыло глаза на то, что команда не была достаточно целеустремленной. У одного контракт в ФНЛ, другой на неделе играет в КФК и еще, как говорят, в ЛФЛ разочек. А это финал. Цели подчинено должно быть все.

Если бы это не случилось сейчас в финале, в дальнейшем это могло б привести, и совершенно спокойно, к невыходу из группы (например). Так что все очень вовремя», – написал Василий.

«Родина Медиа» Тарасова и Каряки выиграла Медиалигу, победив в «Лужниках» 2Drots – 3:1

21 643 зрителя на финале в «Лужниках», рекордные 232 тысячи в онлайне. Важные цифры Медиалиги

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий