Тарасов – первый футболист, выигравший Медиалигу, чемпионат и Кубок России

Дмитрий Тарасов впервые стал победителем Winline Медиалиги.

36-летний полузащитник выиграл турнир в составе « », победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).

Бывший хавбек «Локомотива» принимал участие во всех трех розыгрышах турнира.

В первом сезоне он дошел до полуфинала в составе « », а во втором – до финала с «РМ». В обоих случаях его команда проиграла именно 2Drots.

Тарасов, таким образом, стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локо») и Медиалигу.