Тарасов – первый футболист, выигравший Медиалигу, чемпионат и Кубок России

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Winline Медиалига На Спорте Родина Медиа Медиафутбол

Дмитрий Тарасов впервые стал победителем Winline Медиалиги.

36-летний полузащитник выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).

Бывший хавбек «Локомотива» принимал участие во всех трех розыгрышах турнира.

В первом сезоне он дошел до полуфинала Медиалиги в составе «На Спорте», а во втором – до финала с «РМ». В обоих случаях его команда проиграла именно 2Drots.

Тарасов, таким образом, стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локо») и Медиалигу.

27 комментариев

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London.is.blue
Ого, трэбл🤡
+61
-3
+58
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Marina_Greta
Легенда, никакие Месси такого не достигли.
+28
0
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Cruel Snake
Во Бузов даёт 👍
+21
-3
+18
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utsh44psmr
Ответ nobrainnopain
Это достижение или зашквар?🤔
Зашкварное достижение
+11
0
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nobrainnopain
Это достижение или зашквар?🤔
+10
0
+10
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Дмитрий Воронцов
Легенда! Осталось взять МКС и будет мега-космический уровень. Главный претендент за золотой мяч!
+6
0
+6
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sacha2
Лучше поднимали и писали бы о детско-юношеских чемпах, а не о непонятно-что. Даже "на безрыбье"... чисто росс.детище.
+4
0
+4
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poolshh
Легендарный Тарасов)))
+3
0
+3
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Syd
Ответ Олег Мохов
Осталось Кожаный Мяч выиграть и Бузов станет легендой дома-2.
по кожаным Дзюба специалист.
+2
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Н.Ф.
Наша звёздочка О.Бузова абы за кого замуж не вышла бы.
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Bahmut
Вот что майка животворящая делает. Теперь можно и в Думу, с такими то достижениями.
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Его Величество Златан
а я вчера выиграл на баскете, а сегодня на футболе, кто из спортсменов может похвастаться победами в 2х видах спорта? Как можно было сравнить футбол и медиалигу в таком вопросе?🤦‍♂️
+1
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angliiskiilion
Ответ London.is.blue
Ого, трэбл🤡
дворовый требл, но и это не сравнится с величайшим Кубком Кожаного мяча
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Aleksandr Belov
Несите ЗМ гению
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Этот Райола хочет денег
Вот эти рекорды Месси и Роналду никогда не побьют!
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dmitry.tchidakin
А может правильно российские федерации отстранили? Там ведь одни дегенераты
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Свой среди чужих
И последний
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УсыЧерчесова
Легенда Патриарших
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Расул Байрамкулов
Даёшь настоящий требл
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Yenchik
Хе
Ро
Та
🤡
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Сади Самедов
Прошел футбол, гений
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BorodachAstrakhan
даже связываться не хочу с этой новостью
0
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NottinghamForest
Легенда!
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Олег Мохов
Осталось Кожаный Мяч выиграть и Бузов станет легендой дома-2.
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Дмитрий Воронцов
Ответ llolishe
Блондинку из 2дротс проверьте на детектере-два гола Родине Медиа подарил
Как вы умудрились поставить на этот матч, что так злитесь? Ни одна же контора ставки не принимала
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