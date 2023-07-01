Тарасов – первый футболист, выигравший Медиалигу, чемпионат и Кубок России
Дмитрий Тарасов впервые стал победителем Winline Медиалиги.
36-летний полузащитник выиграл турнир в составе «Родины Медиа», победив в финале МФЛ-3 2Drots (3:1).
Бывший хавбек «Локомотива» принимал участие во всех трех розыгрышах турнира.
В первом сезоне он дошел до полуфинала Медиалиги в составе «На Спорте», а во втором – до финала с «РМ». В обоих случаях его команда проиграла именно 2Drots.
Тарасов, таким образом, стал первым футболистом, который выигрывал чемпионат, Кубок России (в составе «Локо») и Медиалигу.
Ро
Та
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