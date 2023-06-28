Медиафутбольные клубы стартуют в новом розыгрыше Кубка России с первого раунда в начале августа

Теги ФОНБЕТ Кубок России Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги Медиафутбол

Медийные команды начнут выступления в Фонбет Кубке России с первого этапа Пути регионов.

На данный момент 2Drots и «Родина Медиа» официально выступят в Кубке, т.к. являются финалистами Winline Медиалиги. Также победитель матча «Амкал» – «Бей Беги» за третье место МФЛ получил уайлд-кард на участие в Кубке.

В прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России выступали «Амкал» и 2Drots: 2Drots проиграли «Текстильщику» на стадии 1/128 финала Пути регионов, «Амкал» проиграл «Звезде» Санкт-Петербург на стадии 1/64 финала Пути регионов.

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3 комментария

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Александр Сырчин
Ответ Sardar Zhoroev
Что будет если обгонят РПЛ по помещениям?
Ничего не будет. Они в кубке себе в убыток играют.
+3
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+2
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Lux_Vid Александров
Ответ Sardar Zhoroev
Что будет если обгонят РПЛ по помещениям?
По помещениям даже я их обхожу
+1
0
+1
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