Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин выступит со своим DJ-сетом перед финалом Winline Медиалиги в «Лужниках»

Теги Формула-1 Никита Мазепин Амкал 2Drots Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги Медиафутбол

Никита Мазепин сыграет свой DJ-сет перед началом матча 2Drots – «Родина Медиа».

Никита Мазепин – российский автогонщик, выступавший в «Формуле-1» в команде «Хаас» в сезоне 2021.

Финал и матч за 3-е место Winline Медиалиги пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

В игре за бронзовые медали встретятся «Амкал» и «Бей Беги», а за трофей поборются 2Drots и «Родина Медиа».

Матч «Амкал» – «Бей Беги» начнется в 17:00 по московскому времени, игра 2Drots – «РМ» – в 20:30.

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2 комментария

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Юрий Токи
а почему ни
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Марат Кагин
он ещё и диджей
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