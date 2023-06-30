Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин выступит со своим DJ-сетом перед финалом Winline Медиалиги в «Лужниках»

Никита Мазепин сыграет свой DJ-сет перед началом матча 2Drots – «Родина Медиа».

Никита Мазепин – российский автогонщик, выступавший в «Формуле-1» в команде «Хаас» в сезоне 2021.

Финал и матч за 3-е место Winline Медиалиги пройдут в Москве на стадионе «Лужники».

В игре за бронзовые медали встретятся «Амкал» и «Бей Беги», а за трофей поборются 2Drots и «Родина Медиа».

Матч «Амкал» – «Бей Беги» начнется в 17:00 по московскому времени, игра 2Drots – «РМ» – в 20:30.