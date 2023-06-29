Игрок «Денег» Мисиков о возвращении в Беслан: «Туристы обязательно посещают кладбище и школу. Такая трагедия никогда не должна быть забыта»

Игрок «Денег» Ацамаз Мисиков поделился эмоциями о посещении мемориала в Беслане.

Накануне медийный ФК « » посетил мемориальное кладбище «Город Ангелов» и возложили цветы в школе № 1 города Беслана.

Мисиков в 2004 году был одной из жертв теракта и до момента штурма находился в заложниках.

«Матч с «Аланией» – матч всей моей жизни. Мечта маленького ребенка, все мечтают играть за родную команду. Я не добился этого, но даже сыграть против «Алании» – память на всю жизнь.

Стас давно готовил эту игру, она бы в любом случае состоялась, даже если бы у нас в команде было двое или даже один человек из Осетии.

Что касается трагедии в Беслане, город до сих пор помнят. Все туристы обязательно посещают мемориальное кладбище и саму школу. Вчера там тоже были люди не из республики. Есть даже категория людей, которые приезжают не на отдых, а чтобы просто посетить школу и кладбище. Это приятно, такая трагедия никогда не должна быть забыта.

По глазам наших молодых игроков было видно, что увиденное [в школе и на кладбище], по сравнению с тем, что им рассказывали дома, – две разные вещи. Молодежь должна помнить. Это вошло не только в российскую, но и в мировую историю как самая страшная трагедия в XXI веке. Об этом никто не должен забывать, чтобы такие трагедии не повторились.

Республика у нас достаточно современная, развивается. Беслану выделили 9 миллиардов рублей на социальное обеспечение, спортивную инфраструктуру. Хочется, чтобы не было оттока талантливой молодежи. Сейчас отток есть, потому что здесь маленькие зарплаты, над этим надо работать», – сказал Мисиков Sports.ru.

Сегодня «Деньги» проведут товарищеский матч с «Аланией» во Владикавказе. Начало игры – в 17:00 по московскому времени.