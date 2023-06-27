Приложение «Медиафутбол» уже доступно в Google Play

Вся информация о главных медиафутбольных турнирах.

В приложении вы найдете все, что нужно знать о медиафутболе в России и не только:

• Новости в режиме онлайн

• Расписание, превью и результаты матчей всех турниров

• Турнирные таблицы, статистику игроков

• Лучшие материалы, тексты, интервью, репортажи с матчей и конференций

• Блоги и материалы команд, медийных лиц и пользователей о популярных турнирах и персонажах медиафутбола

• Общение с другими болельщиками

Следите за новостями лучших клубов медиафутбола: 2Drots, «Амкал», «БроукБойз», «Родина Медиа», «Деньги», «Бей Беги» и другие.

Скачивай приложение «Медиафутбол» от Sports.ru по ссылке

Приложение на iOS будет доступно позже