Приложение «Медиафутбол» уже доступно в Google Play
Вся информация о главных медиафутбольных турнирах.
В приложении вы найдете все, что нужно знать о медиафутболе в России и не только:
• Новости в режиме онлайн
• Расписание, превью и результаты матчей всех турниров
• Турнирные таблицы, статистику игроков
• Лучшие материалы, тексты, интервью, репортажи с матчей и конференций
• Блоги и материалы команд, медийных лиц и пользователей о популярных турнирах и персонажах медиафутбола
• Общение с другими болельщиками
Следите за новостями лучших клубов медиафутбола: 2Drots, «Амкал», «БроукБойз», «Родина Медиа», «Деньги», «Бей Беги» и другие.
Скачивай приложение «Медиафутбол» от Sports.ru по ссылке
Приложение на iOS будет доступно позже