«Уход из «Сахалинца» – это желание Юрий Алексеевича». Исполнительный директор «Сахалинца» Брейн об уходе Дроздова

Теги Юрий Дроздов Вторая лига ФК «Сахалинец» Winline Медиалига МФК Сахалинец Медиафутбол

Сергей Брейн высказался об уходе Юрия Дроздова.

– Почему решили расстаться? Не устраивали результаты?

– По большей степени уход из «Сахалинца» – это желание Юрий Алексеевича. В ближайшее время он уже объявит, в каком месте он будет работать вместе с тренерским штабом.

Юрий Алексеевич поставил в известность руководство клуба, и мы без проблем расстались в хороших и теплых отношениях.

– Новый тренер также будет руководить сразу и профессиональной и медийной командами?

– Да новый главный тренер будет руководить двумя командами – и медийной и профессиональной, потому что нам очень важно поддерживать баланс, чтобы медийные игроки тоже развивались и постоянно находились в тонусе.

– Уже есть понимание, кого хотели бы пригласить? Легенду российского футбола или молодого тренера?

– Мы рассматривали много специалистов на должность главного тренера. У нас уже есть выбор и в ближайшее время мы объявим. У него уже есть опыт работы во Второй лиге и опыт в съемках. В общем, мы нашли то, что нам нужно на данном этапе, – рассказал исполнительный директор «Сахалинца» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

 

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5 комментариев

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JENNINGS
Вот Пинки, вот и Брейн, вот Пинки, вот Пинки, вот и Брейн, Брейн, Брейн, Брейн, Брейн, Брейн, Брейн, Брейн
+5
0
+5
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ks-1993
Пинки что сказал?
+3
0
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dreamstep
Юрий взрослый мужик, устал наверное от этих блогеров.
+2
0
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Фан Рубина
Ответ ks-1993
Пинки что сказал?
Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
0
0
0
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JENNINGS
Ответ Фан Рубина
Эй, Брейн, чем мы будем заниматься сегодня вечером?
Тем же, чем и всегда, Пинки, попробуем завоевать мир!
0
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