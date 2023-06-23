«Уход из «Сахалинца» – это желание Юрий Алексеевича». Исполнительный директор «Сахалинца» Брейн об уходе Дроздова

Сергей Брейн высказался об уходе Юрия Дроздова.

– Почему решили расстаться? Не устраивали результаты?

– По большей степени уход из «Сахалинца» – это желание Юрий Алексеевича. В ближайшее время он уже объявит, в каком месте он будет работать вместе с тренерским штабом.

Юрий Алексеевич поставил в известность руководство клуба, и мы без проблем расстались в хороших и теплых отношениях.

– Новый тренер также будет руководить сразу и профессиональной и медийной командами?

– Да новый главный тренер будет руководить двумя командами – и медийной и профессиональной, потому что нам очень важно поддерживать баланс, чтобы медийные игроки тоже развивались и постоянно находились в тонусе.

– Уже есть понимание, кого хотели бы пригласить? Легенду российского футбола или молодого тренера?

– Мы рассматривали много специалистов на должность главного тренера. У нас уже есть выбор и в ближайшее время мы объявим. У него уже есть опыт работы во Второй лиге и опыт в съемках. В общем, мы нашли то, что нам нужно на данном этапе, – рассказал исполнительный директор «Сахалинца» в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.