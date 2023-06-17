Мы запустили приложение «Медиафутбол». Уже доступно в Google Play

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Родина Медиа Бей Беги Медиафутбол

Вся информация о главных медиафутбольных турнирах.

В приложении вы найдете все, что нужно знать о медиафутболе в России и не только:

• Новости в режиме онлайн
• Расписание, превью и результаты матчей всех турниров
• Турнирные таблицы, статистику игроков
• Лучшие материалы, тексты, интервью, репортажи с матчей и конференций
• Блоги и материалы команд, медийных лиц и пользователей о популярных турнирах и персонажах медиафутбола
• Общение с другими болельщиками

Следите за новостями лучших клубов медиафутбола: 2Drots, «Амкал», «БроукБойз», «Родина Медиа», «Деньги», «Бей Беги» и другие.

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8 комментариев

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toxa3006
Великолепно, перенесите, будьте добры, все новости об этом убожестве в новое приложение
+12
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+11
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AloneInTheDark
Обязательно поделюсь в беседе моего 5 "А" класса этой чудесной новостью!
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Честный контроль
Неужели кому-нибудь это ##### может быть интересно?
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slow focus
может быть вы лучше в аппстор новый спортс загрузите, чем эту фигню продвигать?)
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Hakuna Matata!
Вы свой оригинал Sports.ru ломаете каждую обнову идиоты, его допилите, а потом прыгайте с 16го этажа делая прогу о медиафутболе
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