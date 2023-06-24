Соленов о возрождении «На Спорте»: «Я не прекращаю попытки найти спонсора на осень»
Лев Соленов рассказал о поиске спонсоров для «На Спорте».
«Мне еще сложно осознавать, что «На Спорте» нет в третьем сезоне Медиалиги. Возможно, это даже одна из причин, почему я не посмотрел до сих пор ни одного матча.
Я наблюдаю из пабликов за происходящим. Количество негатива достигло какой-то критической отметки. По ощущениям, что медийный футбол движется куда-то не туда.
Я не говорю, что не хотел бы вернуть «На Спорте» в медийный футбол. Более того я не прекращаю попытки найти спонсора уже на осень.
Ведется диалог с достаточно крупной строительной компанией, мы готовим для них понятную стратегию, которая решает их конкретные маркетинговые задачи.
Поэтому есть вероятность, что что-то получится, а там уже и букмекеру будет зайти попроще», – сообщил Лев Борисович.
«На Спорте» не принимал участие в третьем сезоне Winline Медиалиги, старт четвертого сезона запланирован на 19-20 августа.
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