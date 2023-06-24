Соленов о возрождении «На Спорте»: «Я не прекращаю попытки найти спонсора на осень»

Лев Соленов рассказал о поиске спонсоров для «На Спорте».

«Мне еще сложно осознавать, что « » нет в третьем сезоне Медиалиги. Возможно, это даже одна из причин, почему я не посмотрел до сих пор ни одного матча.

Я наблюдаю из пабликов за происходящим. Количество негатива достигло какой-то критической отметки. По ощущениям, что медийный футбол движется куда-то не туда.

Я не говорю, что не хотел бы вернуть «На Спорте» в медийный футбол. Более того я не прекращаю попытки найти спонсора уже на осень.

Ведется диалог с достаточно крупной строительной компанией, мы готовим для них понятную стратегию, которая решает их конкретные маркетинговые задачи.

Поэтому есть вероятность, что что-то получится, а там уже и букмекеру будет зайти попроще», – сообщил Лев Борисович.

«На Спорте» не принимал участие в третьем сезоне , старт четвертого сезона запланирован на 19-20 августа.