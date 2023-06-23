«К МФЛ серьезнее относятся». Текила сравнил Медиалигу и МКС

Теги Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текиле Winline Медиалига нравится больше, чем BetBoom МКС.

«К МФЛ серьезнее относятся – это игры по выходным. Все-таки больше интереса к ним. Здесь [на МКС] дневное время, пусть стадион неплохой, но к судьям огромные вопросы.

Особенно, ты не слышишь и не понимаешь, о чем речь на ВАРе. Где он находится? Почему судья в какой-то момент бежит смотреть, какой-то нет. Очень странно. 

Печально. Есть ощущение, интуиция меня не обманывала, что какая-то есть подлива-подстава», – заявил президент «Родины Медиа».

«Родина Медиа» вылетели с МКС, проиграв два матча по пенальти «БроукБойз» и FC Bus.

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