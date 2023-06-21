«Ты официально #######». Тарасов получил красную, толкнул и оскорбил судью в матче МКС

Дмитрий Тарасов получил красную, толкнул и оскорбил судью в матче BetBoom МКС 2023.

Во втором тайме матча второго раунда нижней сетки FC Bus – «Родина Медиа» Тарасов наступил на футболиста команды соперника.

После Дмитрий оскорбил судью, сказав «Ты официально #######» и толкнул его. За что получил красную карточку.

За Тарасова вписался второй президент «Родины Медиа» Текила, он тоже был удален.

Ранее в этом же матче был удален главный тренер команды Андрей Каряка. Он боднул игрока FC Bus.