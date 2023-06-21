«Ты официально #######». Тарасов получил красную, толкнул и оскорбил судью в матче МКС

Теги Дмитрий Тарасов Андрей Каряка Московский Кубок Селебрити Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов FC Bus Медиафутбол

Дмитрий Тарасов получил красную, толкнул и оскорбил судью в матче BetBoom МКС 2023.

Во втором тайме матча второго раунда нижней сетки FC Bus – «Родина Медиа» Тарасов наступил на футболиста команды соперника.

После Дмитрий оскорбил судью, сказав «Ты официально #######» и толкнул его. За что получил красную карточку.

За Тарасова вписался второй президент «Родины Медиа» Текила, он тоже был удален.

Ранее в этом же матче был удален главный тренер команды Андрей Каряка. Он боднул игрока FC Bus. 

4 комментария

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Ебздрогыч
Ну ладно эти два дурачка, но Каряка взрослый мужик, заслуженный футболист, он-то зачем вписался в это шапито?
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+4
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mike I.
Не МКС, а какое-то пристанище ########.
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Aleksey Novikov
в этом и есть весь смысл этой медиа лиги
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