«На ВАРе в глаза долбятся». Текила о судействе матча «Броуки» – «Родина Медиа»

Теги Московский Кубок Селебрити БроукБойз Родина Медиа «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Текила недоволен судейством в матче BetBoom МКС «БроукБойз» – «РодинаМедиа».

Руководитель «Родины Медиа» раскритиковал арбитров на ВАР. По словам Текилы они не заметили явное нарушение правил голкипером «Броуков» Иваном Зириковым при пробитии пенальти Валерием Соломахой в серии пенальти.

«Пенальти, который должны были перебивать, но на ВАРе в глаза долбятся! «Супер профессиональные» судьи всю игру плыли, либо выполняли установку протащить BetBoom команду», – написал Текила.

«Броуки» победили «Родину Медиа» в матче открытия МКС (1:1, 4:2, по пен).

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