Курбанов про поражение от 2Drots: «Высасывать такой пенальти по такому духу игры… Я взорвался, вскипел»

Шамиль Курбанов высказался о пенальти в ворота «Матч ТВ» в матче с 2Drots.

«Дроты» обыграли « » во 2-м раунде BetBoom МКС (2:1).

Во втором тайме арбитр, обратившись к ВАР, назначил пенальти в ворота «Матч ТВ» после попадания мяча в руку Владиславу Хатаженкову.

Курбанов на эмоциях толкнул рефери, за что получил красную карточку.

«Мы очень плохо играли, на победу точно не наиграли, но и 2Drots ничего опасного не создавали.

Я устал уже, за МФЛ и МКС услышал столько трактовок, одни говорят так, другие – так. Я просто не понимаю, для судей разные книжки пишут? По-моему, регламент должен быть один.

По такому духу игры высасывать такой пенальти… Я не знаю. Я взорвался, вскипел. Я не говорю, что реф убивал, но в том эпизоде он сразу потушил игру.

Турнир для меня закончился, похоже. Это три-пять матчей дисквалификации», – сказал защитник «Матч ТВ» в интервью корреспонденту Sports.ru Ангелине Карпенко.