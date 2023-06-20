16-летний Печенкин и Васиченко – лучшие игроки дня BetBoom МКС

Теги Ренат Васиченко Московский Кубок Селебрити 2Drots ФК Деньги ФК 10 Матч ТВ Максим Печенкин Медиафутбол

BetBoom МКС выбрал лучших футболистов по итогам сегодняшних матчей.

MVP матча ФК «Деньги» – ФК «10» (1:1, 4:3 по пенальти) признан вратарь «Денег» Максим Печенкин.

16-летний голкипер помог своей команде одержать победу, отразив удар Александра Вульфова с пенальти в послематчевой серии.

Лучшим игроком матча «Матч ТВ» – 2Drots (1:2) признан форвард Ренат Васиченко.

24-летний футболист, арендованный у «Сахалинца», дебютировал за «дротов» и во втором тайме реализовал пенальти.

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