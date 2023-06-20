16-летний Печенкин и Васиченко – лучшие игроки дня BetBoom МКС
BetBoom МКС выбрал лучших футболистов по итогам сегодняшних матчей.
MVP матча ФК «Деньги» – ФК «10» (1:1, 4:3 по пенальти) признан вратарь «Денег» Максим Печенкин.
16-летний голкипер помог своей команде одержать победу, отразив удар Александра Вульфова с пенальти в послематчевой серии.
Лучшим игроком матча «Матч ТВ» – 2Drots (1:2) признан форвард Ренат Васиченко.
24-летний футболист, арендованный у «Сахалинца», дебютировал за «дротов» и во втором тайме реализовал пенальти.
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