Шакир – игрок СКА. Это пятый клуб для форварда в Медиалиге

Вячеслав Шакир перешел в СКА из «Тандема».

СКА объявил о подписании 31-летнего нападающего.

Для Шакира СКА станет пятым клубом в Winline Медиалиге . Ранее форвард играл за ФК «10», GOATS , «Родину Медиа » и «Тандем ».

Нападающий выступает в Медиалиге с третьего сезона. На его счету 35 матчей, 14 голов и 4 голевых передачи.