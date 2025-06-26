Шакир – игрок СКА. Это пятый клуб для форварда в Медиалиге
Вячеслав Шакир перешел в СКА из «Тандема».
СКА объявил о подписании 31-летнего нападающего.
Для Шакира СКА станет пятым клубом в Winline Медиалиге. Ранее форвард играл за ФК «10», GOATS, «Родину Медиа» и «Тандем».
Нападающий выступает в Медиалиге с третьего сезона. На его счету 35 матчей, 14 голов и 4 голевых передачи.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
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