Тренер вратарей «Амкала» Спиряков: «Федос – топ, Федос – это лучшее, что осталось в медиафутболе»

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити Федор Маслов Евгений Спиряков Медиафутбол

Евгений Спиряков очень доволен Федосом.

«Федос – топ, Федос – это лучшее, что осталось в медиафутболе. Нужно его холить, лелеять и когда он хорош – хвалить. Сегодня он был хорош.

Он не единственный вратарь а «Амкале», но ответственность на него никогда не ложилась, ведь его считают непрофиком, медийным. Из-за этого меньше давления. Мне кажется, благодаря этому он хорошо играет. Ну, и у Феди с психологией все в порядке в целом», – рассказал тренер вратарей «Амкала» в интервью корреспондентке Sports.ru Кристине Бакулиной.

В первом раунде BetBoom МКС 2023 «Амкал» обыграл FC Bus (2:0).

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