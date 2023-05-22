«Колено, задняя, палец – это все из-за того, что нет грамотного восстановления, нормальных полей, плюс сложные нагрузки». Сычев о травмах

Дмитрий Сычев высказался о постоянных травмах и возвращении в профессиональный футбол.

– У тебя постоянно какие-то травмы, тебя что-то беспокоило сегодня?

– Меня каждый раз все беспокоит. Просто нужно все залечить. Если идти в профессиональный футбол, если ехать куда-то на просмотр, то в первую очередь нужно залечить все болячки, чтобы о них не думать.

Колено, задняя, палец – это все из-за того, что нет грамотного восстановления, нормальных полей, потому что каждый раз на различных тренируемся, плюс очень сложные нагрузки.

Не только у меня это в команде, просто я это афишировал в соцсетях. У нас есть и другие ребята, которых тоже что-то беспокоит.

– Ты не думал взять паузу и постараться окончательно залечиться? Дать шанс другим голкиперам в команде?

– Скоро начинается МКС, и я уверен, что будет ротированный состав. В МФЛ буду играть я, а на МКС – Алекс или кто-то другой, поэтому все будет, просто это дело времени.

У нас осталось две игры в МФЛ с обычными соперниками, где можно дать поиграть каждому. Я не исключаю того факта, что мне дадут отдохнуть до начала плей-офф.

– Не думаешь, что профессиональные клубы не будут тебя брать из-за постоянных травм?

– Их не должно беспокоить мое здоровье, потому что есть медобследования, диспансеры, которые они проходят раз в полгода. Сейчас я все залечу, если пойду на просмотр, то меня беспокоить точно ничего не будет.

Там будет уже совсем другой подход: восстановление, режим, все будет совсем по-другому, потому что это профессиональный спорт. Я уверен, что профессиональные клубы это никак не должно беспокоить, – сказал голкипер 2Drots в интервью корреспонденту Sports.ru Степану Кашинцеву.