«В следующем Кубке выступят три медийных клуба». Генсек РФС Митрофанов о турнире (Терлецкий)

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Максим Митрофанов Амкал 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Максим Митрофан сообщил, что три медийных клуба сыграют в розыгрыше Фонбет Кубка России.

«В следующем Кубке выступят три медийных клуба – финалисты МФЛ и одна команда получит уайлд-кард», – сказал генеральный секретарь РФС.

В сезоне «Амкал», двигаясь по Пути регионов, на стадии 1/256 финала Кубка России обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), в 1/128 финала был сильнее «Твери» (1:0) и уступил «Звезде» из Санкт-Петербурга в рамках 1/64 финала (2:2, 2:4 по пенальти).

2Drots в 1/256 финала разгромили «Чертаново» (3:0), но проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, 3:5 по пенальти).

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