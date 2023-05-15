Второй этап финала Пути регионов в Кубке России могут отменить в новом сезоне. В турнире сыграют не больше 3 клубов Медиалиги
Схема проведения Фонбет Кубка России практически не изменится в новом сезоне.
Об этом рассказал глава компании «Фонбет» Сергей Анохин.
– В сезоне-2023/24 Кубок пройдет по той же схеме, что и в этом?
– Да. Разве что косметический ремонт сделаем. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сойдутся «Краснодар» и «Урал». Возможно, в следующем сезоне такого матча уже не будет. Но тут многое зависит от позиции самих клубов.
Открыт вопрос и с количеством команд из медийного футбола. Мы хотели, чтобы в новом розыгрыше Кубка их было около восьми. Но в итоге заявиться смогут не более трех. Среди них точно окажутся 2Drots как действующие победители МФЛ. Кому достанется уайлд-кард, решат РФС и руководство Медиалиги, – отметил Анохин.
Потому что все должны быть в равных условиях и право на ошибку (раз уж ввели такую систему) должно быть у всех клубов без исключения.
пусть называется:
Путь ......
Путь .....
путь .........