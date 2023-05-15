Второй этап финала Пути регионов в Кубке России могут отменить в новом сезоне. В турнире сыграют не больше 3 клубов Медиалиги

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Урал Краснодар Сергей Анохин Спорт-Экспресс 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Схема проведения Фонбет Кубка России практически не изменится в новом сезоне.

Об этом рассказал глава компании «Фонбет» Сергей Анохин.

– В сезоне-2023/24 Кубок пройдет по той же схеме, что и в этом?

– Да. Разве что косметический ремонт сделаем. Допустим, пока не очень понятно, стоит ли проводить второй этап финала Пути регионов. Я об игре, в которой 17 мая сойдутся «Краснодар» и «Урал». Возможно, в следующем сезоне такого матча уже не будет. Но тут многое зависит от позиции самих клубов.

Открыт вопрос и с количеством команд из медийного футбола. Мы хотели, чтобы в новом розыгрыше Кубка их было около восьми. Но в итоге заявиться смогут не более трех. Среди них точно окажутся 2Drots как действующие победители МФЛ. Кому достанется уайлд-кард, решат РФС и руководство Медиалиги, – отметил Анохин.

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11 комментариев

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Severfan
Единственное, что в этом формате кубка нужно сделать: если победитель пути РПЛ в суперфинале с представителем пути Регионов побеждает - то вручать кубок, если проигрывает - то играть второй матч.
Потому что все должны быть в равных условиях и право на ошибку (раз уж ввели такую систему) должно быть у всех клубов без исключения.
+12
-3
+9
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angry horse
Ответ Severfan
Единственное, что в этом формате кубка нужно сделать: если победитель пути РПЛ в суперфинале с представителем пути Регионов побеждает - то вручать кубок, если проигрывает - то играть второй матч. Потому что все должны быть в равных условиях и право на ошибку (раз уж ввели такую систему) должно быть у всех клубов без исключения.
Согласен👍
+5
-2
+3
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Егор Крид58
создайте какой нибудь этап для Спартака.
пусть называется:
Путь ......
Путь .....
путь .........
+5
-5
0
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jonnysilverhand01
Клубы из медиалиги 🤡
+1
-1
0
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Алексей Иванов
Ответ Егор Крид58
создайте какой нибудь этап для Спартака. пусть называется: Путь ...... Путь ..... путь .........
Это Зениту, они из группы вылетели, но остались
+1
-1
0
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Добрый Ретроград
Ответ Егор Крид58
создайте какой нибудь этап для Спартака. пусть называется: Путь ...... Путь ..... путь .........
Путь к себе.
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Кирилл Кириченко
Ответ Severfan
Единственное, что в этом формате кубка нужно сделать: если победитель пути РПЛ в суперфинале с представителем пути Регионов побеждает - то вручать кубок, если проигрывает - то играть второй матч. Потому что все должны быть в равных условиях и право на ошибку (раз уж ввели такую систему) должно быть у всех клубов без исключения.
ну есть вариант при такой системе, использовавшийся в киберспорте: там играют финал до трёх побед, но матч начинается со счета 1-0 в пользу того, кто прошел по верхней сетке. Может тут, условно, с гандикапом 1-0 финал тоже начинать..
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angry horse
Ответ Добрый Ретроград
Зачем вообще эта педиалига в Кубке.
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