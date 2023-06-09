Экс-игрок «Коломны» Большунов и бывший хавбек «Рязани» Ямщиков присоединились к 2Drots

Даниил Ямщиков и Роман Большунов сыграют за 2Drots на BetBoom МКС-2023.

Президент 2Drots Некит рассказал о подписании новичков в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.

Большунов – воспитанник ФШМ. Защитник играл за ростовский «СКА», «Салют» из Белгорода и «Коломну».

Ямщиков – воспитанник московской «Смены», был в академии «Динамо». Хавбек провел 45 матчей за молодежные сборные России. Даниил играл в «Рязани» из Второй лиги.