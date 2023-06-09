Экс-игрок «Коломны» Большунов и бывший хавбек «Рязани» Ямщиков присоединились к 2Drots

Теги молодежная сборная России СКА Ростов Вторая лига Рязань Смена ФК Коломна Даниил Ямщиков Салют Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк трансферы Роман Большунов Медиафутбол

Даниил Ямщиков и Роман Большунов сыграют за 2Drots на BetBoom МКС-2023.

Президент 2Drots Некит рассказал о подписании новичков в интервью телеграм-каналу журналиста Севастиана Терлецкого.

Большунов – воспитанник ФШМ. Защитник играл за ростовский «СКА», «Салют» из Белгорода и «Коломну».

Ямщиков – воспитанник московской «Смены», был в академии «Динамо». Хавбек провел 45 матчей за молодежные сборные России. Даниил играл в «Рязани» из Второй лиги.

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