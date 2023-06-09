Вагабонд: «Как только Маврин появился в медиафутболе, всегда к нему была неприязнь»

Теги Амкал 2Drots Winline Медиалига Олег Вагабонд Василий Маврин Медиафутбол

Вагабонд высказался о бывшем игроке «Амкала» Василие Маврине.

«Что думаю о Маврине? С первых времен, как только Вася Маврин появился в медиафутболе, как он разговаривал на поле, – всегда неприязнь была. Я это никогда не отрицал, не скрывал.

Другое дело, я удивляюсь, что за полем он вроде норм. Пообщаться даже прикольно, но в игре терпеть не могу его. Всегда хочется в отместку что-то сделать, погрубее сыграть. Его действия заставляют тебя его провоцировать, адреналин выплескивается.

Как челочек за полем, он более и менее, в жизни он не подходит к тебе и не начинает ###########. Он просто подходит и здоровается. Сложно сказать, что я его ненавижу вообще, но на поле, да», – сказал защитник 2Drots.

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