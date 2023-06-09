Экс-игрок «Алании» Черчесов сыграет за «Деньги» на BetBoom МКС-2023

Инал Черчесов усилит «Деньги» на BetBoom Московском Кубке Селебрити.

25-летний полузащитник выступал за молодежку «Краснодара», играл за «Краснодар-2», «Аланию» и «Биолог» во Второй лиге.

Напомним, недавно «Деньги» объявили, что за них на МКС сыграют Виталий Дьяков, Арсений Логашов, Василий Маврин, Арсен Акопов и Георгий Тигиев.

В рамкам 1-го раунда BetBoom МКС-2023 ФК « » сыграет с ФК « ». Встреча состоится 14 июня на «Сапсан Арене». Начало – в 13:00.