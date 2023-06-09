Кутуз, Дамирони, Федос – в символической сборной 6-го тура Winline Медиалиги

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Кузя попал в символическую сборную 6-го тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 6-го тура

Вратарь: Федос («Амкал»)

Защитники: Кузя («Амкал»), Владислав Семенишин («Деньги»), Дема («Деньги»), Шамиль Курбанов («Титан»);

Полузащитники: Гео (FC Bus), Андрей Горбанец (ФК «Матч ТВ»), Евгений Маричев («Амкал»), Гендузи («Титан»);

Нападающие: КутузТитан»), Дамир Трегулов («Деньги»).

Специальную номинацию «Звезда 6-го тура» забирает Федос («Амкал»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.ru.

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