Мура: «Я ухожу в аренду на МКС в ФК «10». Потом возвращаюсь в Fights Nights»

Мура рассказал об аренде в ФК «10» на BetBoom МКС-2023.

– Было недопонимание, когда Камил Гаджиев вкинул информацию, что я покидаю . Сегодня было собрание. Получается, я ухожу в аренду на в «10». Потом возвращаюсь в Fights Nights, готовлюсь к четвертому сезону.

– Fight Nights в четвертом сезоне?

– Как мне сказали, да.

– Остаешься в команде Камила Гаджиева?

– Тяжело об этом говорить. Здесь все так быстро меняется. Конечно, мне бы хотелось там остаться.Но если мне предложит 2Drots, «Амкал» или профессиональный клуб, то я буду рассматривать предложение.

– Были предложения от других клубов на МКС, кроме ФК «10»?

– Да.

– Кто?

– Напиток [Текила, президент «Родины Медиа»]. Думаю, намек понятен, – сказал защитник Fight Nights.