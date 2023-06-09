Мура: «Я ухожу в аренду на МКС в ФК «10». Потом возвращаюсь в Fights Nights»

Теги Камил Гаджиев «Мура» Святослав Мурадов Московский Кубок Селебрити Родина Медиа Fight Nights ФК 10 трансферы «T-Killah» Александр Тарасов Медиафутбол

Мура рассказал об аренде в ФК «10» на BetBoom МКС-2023.

– Было недопонимание, когда Камил Гаджиев вкинул информацию, что я покидаю Fight Nights. Сегодня было собрание. Получается, я ухожу в аренду на МКС в «10». Потом возвращаюсь в Fights Nights, готовлюсь к четвертому сезону.

– Fight Nights в четвертом сезоне?

– Как мне сказали, да.

– Остаешься в команде Камила Гаджиева?

– Тяжело об этом говорить. Здесь все так быстро меняется. Конечно, мне бы хотелось там остаться.Но если мне предложит 2Drots, «Амкал» или профессиональный клуб, то я буду рассматривать предложение.

– Были предложения от других клубов на МКС, кроме ФК «10»?

– Да.

– Кто?

Напиток [Текила, президент «Родины Медиа»]. Думаю, намек понятен, – сказал защитник Fight Nights.

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