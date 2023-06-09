Мура: «Я ухожу в аренду на МКС в ФК «10». Потом возвращаюсь в Fights Nights»
Мура рассказал об аренде в ФК «10» на BetBoom МКС-2023.
– Было недопонимание, когда Камил Гаджиев вкинул информацию, что я покидаю Fight Nights. Сегодня было собрание. Получается, я ухожу в аренду на МКС в «10». Потом возвращаюсь в Fights Nights, готовлюсь к четвертому сезону.
– Fight Nights в четвертом сезоне?
– Как мне сказали, да.
– Остаешься в команде Камила Гаджиева?
– Тяжело об этом говорить. Здесь все так быстро меняется. Конечно, мне бы хотелось там остаться.Но если мне предложит 2Drots, «Амкал» или профессиональный клуб, то я буду рассматривать предложение.
– Были предложения от других клубов на МКС, кроме ФК «10»?
– Да.
– Кто?
– Напиток [Текила, президент «Родины Медиа»]. Думаю, намек понятен, – сказал защитник Fight Nights.
Комментарии