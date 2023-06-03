Ромарой о непопадании «Эгриси» в плей-офф МФЛ-3: «Я недоволен результатом. Можно было выходить из группы»

Теги Эгриси Ромарой Winline Медиалига Народная Команда Медиафутбол

Ромарой оценил выступление «Эгриси» в третьем сезоне Winline Медиалиги.

– «Эгриси» не попадает в плей-офф и вылетает с турнира, как вообще оценишь свою аренду (Ромарой присоединился к «Эгриси» перед стартом 3-го сезона – Sports.ru)?

– Я недоволен результатом. Можно было из этой группы выходить, с учетом последних результатов «Народной Команды». В начале они на эмоциях играли, а сейчас чего-то им не хватает, а мы наоборот.

Неплохо сыграли с «Деньгами», если бы так сыграли с «Народной Команды», то, думаю, вышли бы и все было нормально, – сказал полузащитник «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

В матче 6-го тура Медиалиги «Эгриси» проиграл «Титану» (1:7).

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