Дэн Бадаев покинул ФК «Деньги»

Теги Winline Медиалига ФК Деньги Денис Бадаев трансферы Медиафутбол

Спортивный дизайнер и игрок ФК «Деньги» Денис Бадаев ушел из команды.

Об этом сообщили в телеграм-канале клуба

«##### (удивлен) от того, как быстро объявили о моем уходе из ФКД «сммщики» команды. Это круто! Всегда бы так оперативно инфоповоды команды реализовывали...

Я просто написал прощальное сообщение для людей в чате команды и пишу сейчас каждому лично свои благодарности, которые мне не безразличны. А тут БАМ! Класс!» – написал Бадаев.

«Деньги» потеряли шансы на выход из группы А в третьем сезоне Winline Медиалиги.

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1 комментарий

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Виталий Попов
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эти
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