Дэн Бадаев покинул ФК «Деньги»

Спортивный дизайнер и игрок ФК «Деньги» Денис Бадаев ушел из команды.

Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.

«##### (удивлен) от того, как быстро объявили о моем уходе из ФКД «сммщики» команды. Это круто! Всегда бы так оперативно инфоповоды команды реализовывали...

Я просто написал прощальное сообщение для людей в чате команды и пишу сейчас каждому лично свои благодарности, которые мне не безразличны. А тут БАМ! Класс!» – написал Бадаев.

« » потеряли шансы на выход из группы А в третьем сезоне .