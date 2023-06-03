Дэн Бадаев покинул ФК «Деньги»
Спортивный дизайнер и игрок ФК «Деньги» Денис Бадаев ушел из команды.
Об этом сообщили в телеграм-канале клуба.
«##### (удивлен) от того, как быстро объявили о моем уходе из ФКД «сммщики» команды. Это круто! Всегда бы так оперативно инфоповоды команды реализовывали...
Я просто написал прощальное сообщение для людей в чате команды и пишу сейчас каждому лично свои благодарности, которые мне не безразличны. А тут БАМ! Класс!» – написал Бадаев.
«Деньги» потеряли шансы на выход из группы А в третьем сезоне Winline Медиалиги.
заслужили
эти
новости