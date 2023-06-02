Полуфиналы Медиалиги состоится на одном из стадионов ЧМ-2018

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Николай Осипов заявил, что полуфинал Winline Медиалиги пройдет не в Краснодаре.

«Будет на стадии полуфинала большой стадион, на стадии четвертьфинала большой стадион. Полуфинал будет на стадионе чемпионата мира, мы сегодня договорились», – рассказал президент Медиалиги.

Напомним, что ранее планировалось проведение полуфиналов в Краснодаре.

Финал как и планировалось состоится в Краснодаре. Со стадионом Медиалига пока окончательно не определилась.

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