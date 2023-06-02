Матч Медиалиги «Народная Команда» – «Бей Беги» может быть перенесен на «Москвич». Изначально он планировался на «Открытие Банк Арене»

Николай Осипов рассказал о проблемах с организацией матча Winline МФЛ на «Открытие Арене».

– Что по матчу «Бей Беги» – «Народная Команда» на «Открытие Банк Арене»?

– Есть сложности. Я думаю, если в пятницу мы не получим получим согласие города, то сыграем на большом «Москвиче». В понедельник, в то же время, чтобы не менялись у людей планы.

– Ты понимаешь, с чем это связано?

– С опасениями города в том, что невозможно осуществить безопасность.

– Потому что мероприятие слишком массовое?

– У нас есть согласование с полицией. Мы еще 25 мая получили согласие от УВД, но департамент региональной безопасности пока решает проблему безопасности со стороны города.

– Вы все сделали заранее? Или что-то не сделали?

– Мы все сделали заранее. на «Открытии» мы уже организовывали мероприятие. И на «Динамо», в Нижнем тоже сделали все по уму, все получилось.

– Ты понимаешь сколько пойдет хейта, если матч не состоится?

– Даже если оно состоится, все равно будет хейт. Я уже привык к тому, чтобы кто не сделал, все равно будет хейт, – рассказал президент WInline Медиалиги.