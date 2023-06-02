Матч Медиалиги «Народная Команда» – «Бей Беги» может быть перенесен на «Москвич». Изначально он планировался на «Открытие Банк Арене»

Теги Открытие Банк Арена Winline Медиалига Бей Беги Николай Осипов Народная Команда Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о проблемах с организацией матча Winline МФЛ на «Открытие Арене».

– Что по матчу «Бей Беги» – «Народная Команда» на «Открытие Банк Арене»?

– Есть сложности. Я думаю, если в пятницу мы не получим получим согласие города, то сыграем на большом «Москвиче». В понедельник, в то же время, чтобы не менялись у людей планы. 

– Ты понимаешь, с чем это связано?

– С опасениями города в том, что невозможно осуществить безопасность. 

– Потому что мероприятие слишком массовое?

– У нас есть согласование с полицией. Мы еще 25 мая получили согласие от УВД, но департамент региональной безопасности пока решает проблему безопасности со стороны города.

– Вы все сделали заранее? Или что-то не сделали?

– Мы все сделали заранее. на «Открытии» мы уже организовывали мероприятие. И на «Динамо», в Нижнем тоже сделали все по уму, все получилось.

– Ты понимаешь сколько пойдет хейта, если матч не состоится?

– Даже если оно состоится, все равно будет хейт. Я уже привык к тому, чтобы кто не сделал, все равно будет хейт, – рассказал президент WInline Медиалиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий