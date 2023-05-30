Пирло сыграет в испанской медиалиге за клуб «Хихантес»

Легендарный итальянский хавбек Андреа Пирло выступит в Кингс Лиге.

44-летний чемпион мира присоединился к «Хихантес».

С июня 2022 года Пирло возглавлял «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

24 мая итальянец покинул пост главного тренера команды, которая после 33 матчей команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Турции.

В прошлом сезоне Кингс Лиги на поле выходили Серхио Агуэро, Роналдиньо, Чичарито и другие знаменитые футболисты.

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