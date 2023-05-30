Пирло сыграет в испанской медиалиге за клуб «Хихантес»
Легендарный итальянский хавбек Андреа Пирло выступит в Кингс Лиге.
44-летний чемпион мира присоединился к «Хихантес».
С июня 2022 года Пирло возглавлял «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.
24 мая итальянец покинул пост главного тренера команды, которая после 33 матчей команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Турции.
В прошлом сезоне Кингс Лиги на поле выходили Серхио Агуэро, Роналдиньо, Чичарито и другие знаменитые футболисты.
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