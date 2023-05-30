Пирло сыграет в испанской медиалиге за клуб «Хихантес»

Теги Андреа Пирло Роналдиньо Серхио Агуэро Жерар Пике высшая лига Турция Магомед Оздоев Хавьер Эрнандес Фатих Карагюмрюк Кингс Лига Медиафутбол

Легендарный итальянский хавбек Андреа Пирло выступит в Кингс Лиге.

44-летний чемпион мира присоединился к «Хихантес».

С июня 2022 года Пирло возглавлял «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

24 мая итальянец покинул пост главного тренера команды, которая после 33 матчей команда занимает 9-е место в таблице чемпионата Турции.

В прошлом сезоне Кингс Лиги на поле выходили Серхио Агуэро, Роналдиньо, Чичарито и другие знаменитые футболисты.

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10 комментариев

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Ебздрогыч
Дерби Хихантес против Хахантес
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Papa Paolo
Поиграет в PS, поспит, а вечером Сломает правую девятку со штрафного.
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градус ненависти
Можно чилить на скамейке и чисто раздать парк голевых и закрутить со штрафного выходить
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Gustav Forsberg
Ответ Maxh23
Ещё надо позвать Мальдини, Несту, Гаттузо и Каннаваро 🤭
Диду, Шеву, Каладзе, Амброзини, Индзаги
0
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