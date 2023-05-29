«Я предлагаю нарисовать икону с Некитом. Икона медиафутбола». Уткин о президенте 2Drots
Василий Уткин высказался об одном из президентов 2Drots.
В матче 5-го тура Winline Медиалиги «Эгриси» – 2Drots Крап не смог выйти на поле из-за проблем с заявкой. Оказалось, что Крапивникова нет в электронной заявке на матч. При этом в бумажный протокол он внесен. Крап обращался к Осипову и к Кортаве. Представители лиги сказали нужно обратиться к Василию, но Уткин отказал.
Чепа, голкипер «Эгриси»: «Некит подошел согласовать вопрос, чтобы выпустили Крапа. А когда Вася сказал ему нет, Некит уходит и говорит: «#####, ну, когда вот такие люди приходят в медиафутбол и убивают его»
Вагабонд, защитник 2Drots: «Это на эмоциях. Я не думаю, что он сейчас это бы повторил»
Василий Уткин: «Он всю жизнь так говорит. Мне вообще кажется, что Некит считает, что медиафутбол – это только он один. Ничего не поделаешь. Ну, хорошо. Прекрасно. Я предлагаю нарисовать икону с Некитом. Икона медиафутбола. Можно выносить ее перед матчами. Будет хорошо».
Матч 5-го тура Медиалиги «Эгриси» – 2Drots был приостановлен за 5 минут 17 секунд до конца чистого времени из-за отключения освещения на арене при счете 3:0 в пользу 2D.
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