«Я предлагаю нарисовать икону с Некитом. Икона медиафутбола». Уткин о президенте 2Drots

Теги Василий Уткин Дмитрий Кортава Эгриси 2Drots Winline Медиалига Олег Вагабонд Даниил Крапивников Никита «Персона года» Панасюк Николай Осипов «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Василий Уткин высказался об одном из президентов 2Drots.

В матче 5-го тура Winline Медиалиги «Эгриси» – 2Drots Крап не смог выйти на поле из-за проблем с заявкой. Оказалось, что Крапивникова нет в электронной заявке на матч. При этом в бумажный протокол он внесен. Крап обращался к Осипову и к Кортаве. Представители лиги сказали нужно обратиться к Василию, но Уткин отказал.

Чепа, голкипер «Эгриси»: «Некит подошел согласовать вопрос, чтобы выпустили Крапа. А когда Вася сказал ему нет, Некит уходит и говорит: «#####, ну, когда вот такие люди приходят в медиафутбол и убивают его»

Вагабонд, защитник 2Drots: «Это на эмоциях. Я не думаю, что он сейчас это бы повторил»

Василий Уткин: «Он всю жизнь так говорит. Мне вообще кажется, что Некит считает, что медиафутбол – это только он один. Ничего не поделаешь. Ну, хорошо. Прекрасно. Я предлагаю нарисовать икону с Некитом. Икона медиафутбола. Можно выносить ее перед матчами. Будет хорошо».

Матч 5-го тура Медиалиги «Эгриси» – 2Drots был приостановлен за 5 минут 17 секунд до конца чистого времени из-за отключения освещения на арене при счете 3:0 в пользу 2D.

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