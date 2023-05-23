Василий Уткин: «Не уверен, что выдержу еще один сезон, как хозяин «Эгриси»

Теги Василий Уткин Эгриси 2Drots Winline Медиалига Никита «Персона года» Панасюк Это футбол, брат! Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о трудностях содержания медиафутбольной команды.

«Я думаю, что, судя по тому, как все развивается, я в данный момент с большим трудом выдерживаю нагрузку содержания команды в Медиалиге.

Если все развивается таким путем, как развивается, то мне не улыбается играть против команд, которые составлены из футболистов, едва переваливших за 30, которые недавно играли в сборной России. Я не вижу в этом никакого соревнования.

Например, Некиту (президент 2Drots – Sports.ru) удается зарабатывать на своей команде – для меня это дорогое хобби. Мои возможности сейчас близки к тому, чтобы быть исчерпанными. Я не уверен, что смогу выдержать еще один сезон, как хозяин команды», – заявил президент «Эгриси».

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