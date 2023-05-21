Джикия, Заболотный, Соболев, Чалов, Промес, Обляков – в стартовых составах на матч «Спартак» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Антон Заболотный Георгий Джикия Роман Зобнин Квинси Промес Александр Селихов Никита Чернов Антон Зиньковский Мойзес Барбоза Саша Здьелар Милан Гайич Федор Чалов Хесус Медина Игорь Дивеев Иван Обляков Александр Соболев Фелипе Мендес Михаил Игнатов Виллиан да Силва Роша Даниил Хлусевич Томаш Тавареш Руслан Литвинов Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 28-го тура Мир РПЛ.

Московское дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Спартака»: Александр Селихов, Даниил Хлусевич, Никита Чернов, Георгий Джикия, Томаш Тавареш, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес Барбоза, Виллиан да Силва Роша, Иван Обляков, Хесус Медина, Милан Гайич, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Антон Заболотный, Федор Чалов.

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34 комментария

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Misha Rosenberg
Вперёд Спартак дави коней!!!
+52
-28
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Ярик Крутой
решающий дерби -лучшие составв
+20
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Иван Иванов
Ответ Ярик Крутой
решающий дерби -лучшие составв
Согласен. У обоих сильнейшие составы. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, это будет наш СПАРТАК. Ну и без травм, конечно же. А судьи пусть не ломают игру, как в Химках и Питере...
+30
-12
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Кадет Сву
только бы судья не мешал обеим командам
+4
0
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Peter Parker
Цска вышел сильнейшим составом, даже Селихов на поле.
+4
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Честный контроль
Судя по составам ожидается веселый и атакующий матч.
+2
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Невский баклан
Зобнин в центре, поэтому Спартаку хана! При этом Литвинов справа в защите, тренер мог бы догадаться их местами поменять)
+2
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futbol67
Сегодня международный день жареного мяса, надо бы отметить!
+5
-3
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round15
Хочется красивой игры и красивой победы Спартака.
+3
-1
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Мареску
Хорошо, что денисов на дискве, но жора обязательно пассажиром кого-нибудь пропустит на голевую к воротам.
+1
0
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Иван Иванов
Ответ Геннадий Киселев
Слишком много благих пожеланий. Не хочу накаркать, но спинным мозгом чувствую, что-то скандальное случится.
А я этого и не исключаю. И из за этого написал то, что написал...
+1
0
+1
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Иван Иванов
Ответ Ярик Крутой
я как болельщик ЦСКА желаю удачи, я согласен на ничью)
Ну, ничья, конечно же, в пользу ЦСКА. Вам можно себе это позволить. Да даже и проиграть, в крайнем случае. Все мы ждём яркой бескомпромисной игры. И без судейских ошибок
+1
0
+1
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Ярик Крутой
Ответ Иван Иванов
Согласен. У обоих сильнейшие составы. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, это будет наш СПАРТАК. Ну и без травм, конечно же. А судьи пусть не ломают игру, как в Химках и Питере...
я как болельщик ЦСКА желаю удачи, я согласен на ничью)
+3
-2
+1
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Евгений Попов
Ответ Misha Rosenberg
Вперёд Спартак дави коней!!!
👍👍👍👍👍🤘🤘🤘🤘🤘💪💪💪💪💪😃😄😁😊🤗
+6
-5
+1
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www.diman68to@mail.ru
Ответ Misha Rosenberg
Вперёд Спартак дави коней!!!
ЦСКА всегда будет ПЕРВЫМ
+2
-1
+1
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Регион-36
а-ха-ха главное Антоша Заболотный )
Вот реально, давно не помню таких переоцененных игроков, ведь сколько поленьев было, что ставили постоянно в состав, во всех командах, но этот чемпион !)
+1
0
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Pok_Toholo
ЦВБП! Нужно рвать мясных, других вариантов нет, проиграть можем только сами себе!
+3
-2
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Ильдар Фарукшин
На данный момент все лучшие на поле с обоих сторон
+1
0
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Marsel Bodro
Не совсем.
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Russ Ivan
⬜🟥⬜🟥⬜🟥
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Иван Иванов
Ответ Marsel Bodro
Не совсем сильнейшие. Денисова нету, Пруцева, да и в опорку бы ещё одного игрока вместо Игнатова. Игнатова лучше было бы оставить на замену вместо Зиньковского. И когда там уже выздоровит Умяров? И что с Мозесом, вроде здоров, но не играет, полчаса вполне мог бы ударно провести.
Мозес пока не готов. Он будет более продуктивен, когда соперник уже подустанет. У денисован дисква. А Пруцева нет? Я и не заметил. Он, конечно же, должен быть в старте. По Игнатову согласен. Ну да посмотрим...
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инок
Страшный дриблинг Зе! Всех распугал, и себя тоже.
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Геннадий Киселев
Ответ Иван Иванов
Согласен. У обоих сильнейшие составы. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, это будет наш СПАРТАК. Ну и без травм, конечно же. А судьи пусть не ломают игру, как в Химках и Питере...
Слишком много благих пожеланий. Не хочу накаркать, но спинным мозгом чувствую, что-то скандальное случится.
0
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Misha Rosenberg
Ответ www.diman68to@mail.ru
ЦСКА всегда будет ПЕРВЫМ
У коней сегодня тоска, Московский Спартак 🔞цска
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Marsel Bodro
Ответ Иван Иванов
Согласен. У обоих сильнейшие составы. Пусть победит сильнейший. Надеюсь, это будет наш СПАРТАК. Ну и без травм, конечно же. А судьи пусть не ломают игру, как в Химках и Питере...
Не совсем сильнейшие. Денисова нету, Пруцева, да и в опорку бы ещё одного игрока вместо Игнатова. Игнатова лучше было бы оставить на замену вместо Зиньковского. И когда там уже выздоровит Умяров? И что с Мозесом, вроде здоров, но не играет, полчаса вполне мог бы ударно провести.
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