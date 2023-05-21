Джикия, Заболотный, Соболев, Чалов, Промес, Обляков – в стартовых составах на матч «Спартак» – ЦСКА

«Спартак» и ЦСКА объявили составы на матч 28-го тура Мир РПЛ.

Московское дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав « »: , , Никита Чернов, , Томаш Тавареш, Руслан Литвинов, , Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Квинси Промес.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес Барбоза, Виллиан да Силва Роша, Иван Обляков, Хесус Медина, Милан Гайич, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Антон Заболотный, Федор Чалов.

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