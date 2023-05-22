Гаджиев об Араме: «Он тренер-консультант. Прилетит, если выйдем в плей-офф»

Камил Гаджиев рассказал о роли Арама Айрапетяна в Fight Nights.

– Арам – главный тренер ?

– Нет, он не главный, Арам – тренер-консультант. Он сейчас в Дубае, прилетит, если выйдем в плей-офф. Но сейчас Заур выполняет весь функционал команды Арама, скажем так. Он продвигает все его идеи, стратегии, поэтому представители Арама здесь присутствуют.

– А почему нет Александра Мостового?

– Он уехал на благотворительный матч.

– Почему вообще Арам решил уйти из хорошей академии в Дубае в Медиалигу?

– Он из академии не ушел. Пока сложно сказать, как это будет. Он будет совмещать работу. Он же сидит, у него есть компьютер, все видео матчей, все возможности. А на плей-офф в июне наступает перерыв.

– Вы недавно говорили о большом количестве футболистов, но снова подписали большую группу игроков, почему?

– Мы подписали пять игроков, а пять других убрали. Новые игроки больше вписываются в схему Арама. Конечно, он берет игроков Reality, с которыми он уже работал. Он идет по понятным принципам, берет тех, кого он знает, – рассказал босс Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

– бывший главный тренер Reality. Сейчас он работает в детской футбольной академии Павла Мамаева и Федора Смолова.

Fight Nights на этом сезоне одержали одну победу и потерпели три поражения в четырех турах.