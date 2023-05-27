Система розыгрыша МКС-2023 будет напоминать швейцарскую систему (Егоров)

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити Дмитрий Егоров БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Горов рассказал о формате проведения МКС-2023.

«Система проведения МКС будет что-то вроде швейцарки. Команда вылетает из турнира только в случае того, что она проиграла две игры. Ты из верхней сетки попадаешь в нижнюю, как было в кубке России.

То есть ты можешь проиграть первый матч, но через нижнюю сетку лузеров пробиться в финал, выиграв все матчи. Если ты не проиграл два матча, то ты – 100% в финале. Всего на турнире пройдет 15 или 16 матчей, что не так много по сравнению с МФЛ, где больше 60 игр» – рассказал руководитель «БроукБойз»

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