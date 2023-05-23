Курбанов об отстранении Бирюкова от тренировок с «Титаном»: «Он не договорился об отъезде в сборную до начала сезона»

Теги Шамиль Курбанов Кирилл Бирюков Winline Медиалига ЛФК «Титан» Медиафутбол

Шамиль Курбанов объяснил отстранение Кирилла Бирюкова от тренировок с «Титаном».

«Есть ребята, которые заранее договорились о своей игре в командах ЛФЛ 8х8 и сборной России – «Титан» лояльно к этому относится.

С Бирюком другая ситуация – он изъявил желание поехать защищать честь страны, но до сезона мы об этом не договаривались. Поэтому и вышло недопонимание», – сказал защитник «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

Ранее «Титан» отстранил Бирюкова от тренировок. Хавбек улетел в Турцию для участия на Кубке мира 6х6 в составе сборной России.

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1 комментарий

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Yujanin
кто эти люди?
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