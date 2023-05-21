«Титан» одержал волевую победу над FC Bus в Медиалиге

FC Bus и «Титан» сыграли в 4-м туре Winline Медиалиги.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

Перед матчем FC Bus был последним в группе D – 3 очка.

«Титан» шел вторым в группе C. У команды 9 очков.

21 мая, воскресенье

FC Bus – «Титан» – 1:2 (1:0)

FC Bus (основной состав): Абрамов, Карл, Коваль, Ораз, Адис, Делима, Фанки, Бондарь, Лепс, Барбер, Гео.

«Титан» (основной состав): Лукичев, Кузя, Пискунов, Шустиков, Шама, Кожемякин, Комис, Киса, Скоропуп, Сева, Кутуз

Голы: 1:0 – Гео (с пенальти), 1:1 – Киса, 1:2 – Шама.

Расписание тура