Защитник «Титана» Курбанов: «Включили характер и выровняли игру, а преимущество генерировали в забитые голы»

Шамиль Курбанов считает, что «Титан» не должен оправдываться отсутствием лидеров.

Защитник «Титана» высказался после матча с FC Bus (2:1). После 4 игр команда занимает в группе 1-е место.

– Вы были фаворитами, но игра получилась тяжелой, почему?

– Надо отдать должное сопернику, они много работают на схемой, над тактикой. И Алан, и Сос [Гатаговы] уже не новички, поэтому они умеют анализировать соперника, находят подходы, слабые места. Они нам создали сегодня проблем, но, наверное, мы больше создавали их сами себе.

Немножко видно было: что-то в ворота не шло, в завершающей стадии хромали, прессинг в начале не удался. Но потом включили характер и выровняли игру, а преимущество генерировали в забитые голы.

– Некоторые основные игроки «Титана» уехали в сборную России для участия в турнире 6х6. Сказалось их отсутствие?

– Конечно, сказалось. Но команда, которая претендует на высокие места не должна этим оправдываться. У нас подобрана состав, в заявке есть люди, которые в нужный момент должны выходить и показывать. Сегодня была возможность у ребят, кто мало игрового времени получает, – рассказал защитник «Титана» в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.