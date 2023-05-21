Уткин – об отставке Алана Гатагова: «Тоже мне, потеря. Тоже мне, тренер»

«Сколько слов о самоотставке Алана Гатагова. По мне, так есть ситуации безнадежные. Ну, какой он тренер?

Семья с деньгами, Алана надо как-то приставить к делу. В воскресенье, так вышло, я заходил на игровое поле «Москвича», а Алан уходил. Сквернословя и отбросив в сердцах совершенно не мешавший ему барьер ограждения, который едва не задел подростков, которые там стоят в ожидании селфи, и лег плашмя на дороге всех, кто шел бы от раздевалок к полю.

Тоже мне, потеря. Тоже мне, тренер. Есть такие люди, из которых такой же тренер, как из собачьего хвоста сито. Кстати, таков я. Мне хватило иронии не тренировать», – написал руководитель «Эгриси».

Алан Гатагов подал в отставку после поражение его FC Bus от «Титана» в матча 4-го тура Winline Медиалиги (1:2).