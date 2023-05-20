2Drots показали новую гостевую форму в розово-черных цветах
2Drots представили новый комплект игровой формы.
Комплект для полевых игроков состоит из розовой футболки и черных шорт и гетр, вратарский комплект – оранжево-черный.
Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
Новая форма станет гостевым комплектом. А футболка и шорты цвета тиффани остается основной.
Форма изготовлена компанией Nike.
Ранее 2Drots уже играли в розовой форме на МКС-2021, но комплект был подготовлен компанией adidas.
2Drots и «БроукБойз» играют в 4-м туре WInline Медиалиге.
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