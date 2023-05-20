2Drots показали новую гостевую форму в розово-черных цветах

Теги Nike игровая форма 2Drots Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

2Drots представили новый комплект игровой формы.

Комплект для полевых игроков состоит из розовой футболки и черных шорт и гетр, вратарский комплект – оранжево-черный.

Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого

Новая форма станет гостевым комплектом. А футболка и шорты цвета тиффани остается основной.

Форма изготовлена компанией Nike.

Ранее 2Drots уже играли в розовой форме на МКС-2021, но комплект был подготовлен компанией adidas.

2Drots и «БроукБойз» играют в 4-м туре WInline Медиалиге.

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