2Drots показали новую гостевую форму в розово-черных цветах

2Drots представили новый комплект игровой формы.

Комплект для полевых игроков состоит из розовой футболки и черных шорт и гетр, вратарский комплект – оранжево-черный.

Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого

Новая форма станет гостевым комплектом. А футболка и шорты цвета тиффани остается основной.

Форма изготовлена компанией Nike.

Ранее 2Drots уже играли в розовой форме на МКС-2021, но комплект был подготовлен компанией adidas.

2Drots и « » играют в 4-м туре .