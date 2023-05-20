2Drots проиграли «БроукБойз» в Одинцове в Медиалиге

Теги 2Drots Winline Медиалига БроукБойз результаты Медиафутбол

2Drots и «БроукБойз» сыграли в 4-м туре WInline Медиалиге.

С 4-го тура команды в Медиалиге встречаются с соперниками из других групп, которых определила жеребьевка.

2Drots перед матчем шли первыми в группе D с 8-ю очками.

«БроукБойз» были на втором месте в группе C – 7 очков.

20 мая, суббота

2Drots – «БроукБойз» – 1:2 (0:0)

2Drots (основной состав): Сычев, Степ, Саля, Гудай, Сэмио, Талабко, Стиль, Манна, Слон, Фартуна, Гаучо.

«БроукБойз» (основной состав): Зириков, Рзаев, Давыдов, Кроха, Мочал, Черный, Табрик, Мазур, Макей, Гиля

Голы: 0:1 – Корж, 0:2 – Мазур, 1:2 – Бала.

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