Зарема о Газизове: «Ему можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»
Зарема Салихова порекомендовала Шамилю Газизову найти работу в Winline Медиалиге.
На этой неделе кассационный суд отказал бывшему гендиректору «Спартака» в выплате Леонидом Федуном 89 млн рублей.
«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.
Я благодарна юристам, которые выиграли все, это важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов.
Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», – сказала супруга Федуна.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
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Но вы же госпожа Зарема как-то попасть умудрились в него...
победа над менеджерским воровством и откатами в футболе
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победили воровство и откаты в суде