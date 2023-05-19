Зарема о Газизове: «Ему можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»

Зарема Салихова порекомендовала Шамилю Газизову найти работу в Winline Медиалиге.

На этой неделе кассационный суд отказал бывшему гендиректору « » в выплате 89 млн рублей.

« , избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

Я благодарна юристам, которые выиграли все, это важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов.

Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в . Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», – сказала супруга Федуна.



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