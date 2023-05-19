Зарема о Газизове: «Ему можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»

Теги Спартак Леонид Федун Шамиль Газизов Зарема Салихова Winline Медиалига Медиафутбол

Зарема Салихова порекомендовала Шамилю Газизову найти работу в Winline Медиалиге.

На этой неделе кассационный суд отказал бывшему гендиректору «Спартака» в выплате Леонидом Федуном 89 млн рублей.

«Газизов, избрав тактику закидать исками и взять измором, проиграл все: суды и репутацию крепкого регионального стратега. И у ФК «Уфа» так же все плохо. В этом виноват только он. У него были все возможности и ресурсы для карьерного роста, вместо этого он избрал путь быстрого обогащения.

Я благодарна юристам, которые выиграли все, это важная репутационная победа и победа над менеджерским воровством и откатами в футболе. Хотя бы один человек понес наказание в нашей лиге распилов.

Футбольному клубу «Уфа» желаю найти грамотного менеджера, который вернет клуб в Премьер-лигу, а Газизову можно попробовать себя в Медиалиге. Надеюсь, в профессиональный спорт его уже никто не возьмет», – сказала супруга Федуна.
 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
"Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет»
.
Но вы же госпожа Зарема как-то попасть умудрились в него...
+35
-13
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
И ни слова про Зенит, это точно она интервью давала? Хотя, ГАЗизов..))
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трахтенберг месть коней
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет» . Но вы же госпожа Зарема как-то попасть умудрились в него...
Да все мы, будем откровенны, не новички в профессиональном спорте
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Газизов проиграл все суды
победа над менеджерским воровством и откатами в футболе
============
победили воровство и откаты в суде
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Круглый С
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет» . Но вы же госпожа Зарема как-то попасть умудрились в него...
Тут много мудрости не надо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Круглый С
Ответ Oleg Olegov
И ни слова про Зенит, это точно она интервью давала? Хотя, ГАЗизов..))
Так ты же первый будешь плакать, что опять 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Born is the King
Ну для этого Зарема дала Федуну попасть в себя
наказывал ее потом по вечерам дома после каждого поражения)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет» . Но вы же госпожа Зарема как-то попасть умудрились в него...
Ну для этого Зарема дала Федуну попасть в себя
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
наказывал ее потом по вечерам дома после каждого поражения)
Это Федун. Он смотрел)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Жабогадюкинг
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Круглый С
Ответ Born is the King
Ну для этого Зарема дала Федуну попасть в себя
Да ладно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bourbon13
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
"Надеюсь, в профессиональный спорт его никто не возьмет» . Но вы же госпожа Зарема как-то попасть умудрились в него...
ну в отношении неё судебного решения нет, так что только про гагизова, он то измазался с утверждённым приговором
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marat_NJL
Ну, правда, и в ПЛ Уфа попала во многом благодаря Газизову. А Зарема понятно как в Спартак попадала, не ей язвить о карьерных ростах))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ответ Marat_NJL
Ну, правда, и в ПЛ Уфа попала во многом благодаря Газизову. А Зарема понятно как в Спартак попадала, не ей язвить о карьерных ростах))
Благодаря Хамитову она туда попала, а как только Хабиров прикрыл кран, миф про эффективного менеджера куда-то испарился
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ответ 26
Газизов зарекомендовал себя как отличный менеджер, что и показывало продажи в плюс(напоминать фамилии не буду) так еще там тренировали Евсеев, Семак и его помощник Оливейра на определенном этапе "кузница кадров" для некоторых команд Хабирову вообще ничего не интересно он ставленник определенного круга лиц и не более хотя о чем я на СЮ бабки то есть ахахах
А Хамитов был ставленником каких-то других круга лиц!? У нас вроде круг лиц 23 года не менялся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
Ответ Alex Alex
по делу она своего земляка мочит? или он башкир? потому что Салихова точно татарка
Они оба татары, а причём тут земляк ни земляк?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Ответ Круглый С
Она точно башкирка
она татарка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Ответ sled
Они оба татары, а причём тут земляк ни земляк?
ну обычно земляки на чужбине так себя не ведут, а тут прям ненависть у ней конкретно, будто он её ##### отказался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий