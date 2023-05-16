Илья Мэддисон: «Медиафутбол – #########. Подобное всегда заканчивается приглашением профессиональных футболистов»

Теги Алексей Мелешин Сергей Рогачев любительский футбол Илья Мэддисон Winline Медиалига Медиафутбол

Илья Мэддисон высказался о Winline Медиалиге.

«Медиафутбол – ######### полнейшее. Любая подобная лига заканчивается тем, что ######## начинают звать профессиональных футболистов.

Помню, как меня позвали в любительскую лигу фанатов АПЛ. Я привез честную команду фанатов «Сандерленда». #####, против нас в первом же матче экс-нападающий сборной Молдовы Рогачев, Мелешин какой-то из «Спартака». Они нас 15:0 натянули через ###. Нам за последнее место ящик «Балтики» дали. Мы его прям на поле и ####### [выпили]», – сказал Мэддисон.

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3 комментария

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Валдис Пельш
автор, а почему только последнее слово в скобках указано?
+4
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+4
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Oleg Olegov
Вспоминается серия Симпсонов, когда они в парный теннис играли, начали Мардж-Барт против Гомер-Лиза, а закончили Сампрас, Агасси и сёстры Уильямс)
+2
0
+2
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Oleg Olegov
Ответ Валдис Пельш
автор, а почему только последнее слово в скобках указано?
Угадаю это слово с семи нот
0
0
0
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