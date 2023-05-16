Илья Мэддисон: «Медиафутбол – #########. Подобное всегда заканчивается приглашением профессиональных футболистов»

Илья Мэддисон высказался о Winline Медиалиге.

«Медиафутбол – ######### полнейшее. Любая подобная лига заканчивается тем, что ######## начинают звать профессиональных футболистов.

Помню, как меня позвали в любительскую лигу фанатов АПЛ. Я привез честную команду фанатов «Сандерленда». #####, против нас в первом же матче экс-нападающий сборной Молдовы Рогачев, Мелешин какой-то из «Спартака». Они нас 15:0 натянули через ###. Нам за последнее место ящик «Балтики» дали. Мы его прям на поле и ####### [выпили]», – сказал Мэддисон.