Промес, Джикия и Соболев могут сыграть за «Бей Беги» против «Народной Команды» на «Открытие Банк Арене»

Матч «Бей Беги» – «Народная Команда» может пройти на «Открытие Банк Арене».

«У нас шестой матч будет с «Бей Беги». Есть уже предварительная договоренность, что матч может пройти на «Открытие Арене». Есть вероятность, что за «Бей Беги» сыграют Соболев, Промес, Джикия, а за «Народную Команду» сыграют некоторые игроки «Спартака», – сказал Иван Стронг, форвард «Народной Команды».

«Бей Беги» сыграет с «Народной Командой» в 6-м туре третьего сезона Winline Медиалиги.