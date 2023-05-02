Промес, Джикия и Соболев могут сыграть за «Бей Беги» против «Народной Команды» на «Открытие Банк Арене»

Теги Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена Георгий Джикия Квинси Промес Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Народная Команда Медиафутбол

Матч «Бей Беги» – «Народная Команда» может пройти на «Открытие Банк Арене».

«У нас шестой матч будет с «Бей Беги». Есть уже предварительная договоренность, что матч может пройти на «Открытие Арене». Есть вероятность, что за «Бей Беги» сыграют Соболев, Промес, Джикия, а за «Народную Команду» сыграют некоторые игроки «Спартака», – сказал Иван Стронг, форвард «Народной Команды».

«Бей Беги» сыграет с «Народной Командой» в 6-м туре третьего сезона Winline Медиалиги.

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9 комментариев

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Evgeny Trifonov
цирк, а если там кто то сломается? ладно блогеры пытаются раскрутить этот мёртворожденный проект, но зачем это профессиональным футболистам? загадка
+11
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Bartez1986
хм? это как? а если дурачок какой-нибудь двумя ногами прямыми в колено прыгнет? разве такие вещи о неучастии в подобной шляпе не прописаны в контрактах?
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Виталий
Портить газон ради этого ?
+3
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Павел Колесников
Они последний матч в Спартаке тоже в стиле "бей-беги" провели, к сожалению
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toldo_slava
Уровень
+1
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Barvex
Ответ Evgeny Trifonov
цирк, а если там кто то сломается? ладно блогеры пытаются раскрутить этот мёртворожденный проект, но зачем это профессиональным футболистам? загадка
"Медиалига" не входит в правовое поле. Отношения ничем не регламентированы.Никто ни за что ответственности не несёт.
+2
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Гамид Абакаров
народная команда команда фанов и воспитанников Спартака. не будут они намеренно ломать
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Orgazmatron IGO
Разве контракт позволяет творить такую дичь? На тупой вброс похоже.
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