Соболев о работе тренером: «Я пропустил 5 в последней игре, новый тренер «Бей Беги» – 6. Что будем делать? Сниматься»

Теги Спартак Титан Александр Соболев Winline Медиалига Бей Беги Андрей Макаров Медиафутбол

Александр Соболев поделился впечатлениями о работе тренером в «Бей Беги».

Он был назначен и. о. главного тренера команды перед стартом третьего сезона Winline Медиалиги.

При Соболеве «Бей Беги» потерпел два поражения с общим счетом 1:9. После этого команду возглавил Андрей Макаров, с которым «Бей Беги» тоже проиграл – «Титану» (4:6).

– На самом деле не могу сказать, что прям руководил командой. Это было сделано в большей степени для медиа. Две-три тренировки провел.

Это прикольно, мне понравилось, но чтобы нормально тренировать, выполнять работу хорошо, этим надо жить.

Надо погружаться, смотреть, анализировать. На это нужно много времени, но у меня его, к сожалению, нет.

Поэтому пришел новый тренер Михалыч. Что касается результатов, то я в последней своей игре пропустил пять, а он шесть. Я пока получше.

Правда, при нем забили четыре. Так что у него разница «минус 2», а у меня «минус 8» за два матча.

– По итогам трех туров у вас разница вообще «минус 10». Что делать будем?

– Сниматься, – смеясь сказал нападающий «Спартака» и президент «Бей Беги».

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18 комментариев

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Юрий Кечко
Чувствуется днк Спартака , хоть и не воспитанник)
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funnynerd21
Федун: мой мальчик
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Зелёный гопник
Своди команду в дельфинарий Саша👌🏻
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general main
Ныряй
+2
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Lampo
Видно что ваше хобби мешает вам готовиться к играм, результаты последних игр это подтверждают
+3
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Lampo
Вы с Джикией заканчивайте с профессиональным футболом, совмещать у вас не получается
+2
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Еvgeny one
не понимаю эту медиа лигу,особенно когда туда лезут действующие игроки на контракте,они свою лигу вроде как должны поднимать,а это что за ...ня
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Konstantin Zorin
Саша, в Спартаке атака разваливается, а ты всё про эту недолигу. Может уже пора забить на неё ради настоящего дела?
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Redmurza
Ответ Three Days Grace
Зачем ты пробовал его днк?
Это днк Зенита - пробовать днк Спартака
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Честный контроль
Соболев какой тренер, такой и игрок. Но в дельфинарий на него бы сходил.
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Pok_Toholo
Мерзкий он конечно персонаж
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Three Days Grace
Ответ Юрий Кечко
Чувствуется днк Спартака , хоть и не воспитанник)
Зачем ты пробовал его днк?
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Артём Никулин
Ответ Lampo
Видно что ваше хобби мешает вам готовиться к играм, результаты последних игр это подтверждают
Как мешает? У Соболева 7 результативных очков в последних 5 матчах. Или там вся основа Спартака в тренерском штабе БейБеги сидит?
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