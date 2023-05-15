Соболев о работе тренером: «Я пропустил 5 в последней игре, новый тренер «Бей Беги» – 6. Что будем делать? Сниматься»
Александр Соболев поделился впечатлениями о работе тренером в «Бей Беги».
Он был назначен и. о. главного тренера команды перед стартом третьего сезона Winline Медиалиги.
При Соболеве «Бей Беги» потерпел два поражения с общим счетом 1:9. После этого команду возглавил Андрей Макаров, с которым «Бей Беги» тоже проиграл – «Титану» (4:6).
– На самом деле не могу сказать, что прям руководил командой. Это было сделано в большей степени для медиа. Две-три тренировки провел.
Это прикольно, мне понравилось, но чтобы нормально тренировать, выполнять работу хорошо, этим надо жить.
Надо погружаться, смотреть, анализировать. На это нужно много времени, но у меня его, к сожалению, нет.
Поэтому пришел новый тренер Михалыч. Что касается результатов, то я в последней своей игре пропустил пять, а он шесть. Я пока получше.
Правда, при нем забили четыре. Так что у него разница «минус 2», а у меня «минус 8» за два матча.
– По итогам трех туров у вас разница вообще «минус 10». Что делать будем?
– Сниматься, – смеясь сказал нападающий «Спартака» и президент «Бей Беги».
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