Соболев о работе тренером: «Я пропустил 5 в последней игре, новый тренер «Бей Беги» – 6. Что будем делать? Сниматься»

Александр Соболев поделился впечатлениями о работе тренером в «Бей Беги».

Он был назначен и. о. главного тренера команды перед стартом третьего сезона .

При Соболеве « » потерпел два поражения с общим счетом 1:9. После этого команду возглавил Андрей Макаров, с которым « » тоже проиграл – « » (4:6).

– На самом деле не могу сказать, что прям руководил командой. Это было сделано в большей степени для медиа. Две-три тренировки провел.

Это прикольно, мне понравилось, но чтобы нормально тренировать, выполнять работу хорошо, этим надо жить.

Надо погружаться, смотреть, анализировать. На это нужно много времени, но у меня его, к сожалению, нет.

Поэтому пришел новый тренер Михалыч. Что касается результатов, то я в последней своей игре пропустил пять, а он шесть. Я пока получше.

Правда, при нем забили четыре. Так что у него разница «минус 2», а у меня «минус 8» за два матча.

– По итогам трех туров у вас разница вообще «минус 10». Что делать будем?

– Сниматься, – смеясь сказал нападающий « » и президент «Бей Беги».