Камил Гаджиев о Мостовом: «Вижу перспективу в его тренерской деятельности. Он видит в футболе то, чего не видят другие»
Камил Гаджиев отреагировал на решение Александра Мостового начать обучение на тренера.
«Я не великий специалист в области футбола. Но Мостовой был классным игроком и иногда видит в футболе то, чего не видят другие. Это хорошая предпосылка, чтобы стать большой и заметной фигурой на тренерском поприще.
Он просто иногда смотрит на все нестандартным взглядом. Думаю, что Александр на правильном пути, если говорить о его поступлении в тренерскую академию РФС.
Иногда его нестандартность помогает команде Fight Nights, но бывает, что его идеи просто не могут реализоваться в МФЛ, потому что некоторым игрокам не хватает исполнительского мастерства. Одно дело, понимать, что Мостовой объясняет, другое, это исполнить. Это уже сложнее.
Я вижу перспективу в тренерской деятельности Александра. Если говорить про нехватку финансов для обучения на тренерское дело, то мне кажется, что тут Мостовой больше шутил», — сказал Гаджиев.
Мостовой является главным тренером медиафутбольной команды Fight Nights. Президент клуба – Гаджиев.
Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑
Идеально для Мостового - это работа с детьми без давления за результат. Он ведь действительно всё знает и умеет в плане самой игры, работы с мячом. Ему бы эти знания детям передавать, а то у нас огромный пласт детских тренеров которые элементарных азов не знают. Мост бы мог быть полезным в этой нише, но он до такого не снизойдёт - эго слишком большое
о дааа, прям в точку)
я бы даже сказал умудряется видеть)
Вот поэтому я вижу Мостового не на мостике тренера, а вижу его руководителем футбола - генсеком рфс или президентом РПЛ.
Мостовой наберёт команду руководителей в рфс и РПЛ людей из футбола сделает как в хоккее.
Это сделать нужно архисрочно!
Это как педагог: хороший учитель это не тот, кто знает лучше всех, а тот, кто может грамотно донести знания до других.
Кроме Марадоны и вспомнить некого )
Умный, хороший футболист - а не такой, который действительно хорош - из-за своей физики.
Примеров - море.
Не игравшие на высоком уровне тренеры (Моуриньо и др.) могут добится успеха только с высококлассными футболистами, готовыми. Потому что ничему они футболиста научить не могут. Они - менеджеры. Так их в АПЛ и называют.
Мостовой гений, его этому никто не учил. Мостовой может научить. А чему могут научить, к слову, Тедеско и Абаскаль ? Если они сами не умеют..
Только быть "мотиваторами" ))