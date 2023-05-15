Камил Гаджиев о Мостовом: «Вижу перспективу в его тренерской деятельности. Он видит в футболе то, чего не видят другие»

Теги РФС Александр Мостовой Камил Гаджиев Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев отреагировал на решение Александра Мостового начать обучение на тренера.

«Я не великий специалист в области футбола. Но Мостовой был классным игроком и иногда видит в футболе то, чего не видят другие. Это хорошая предпосылка, чтобы стать большой и заметной фигурой на тренерском поприще.

Он просто иногда смотрит на все нестандартным взглядом. Думаю, что Александр на правильном пути, если говорить о его поступлении в тренерскую академию РФС.

Иногда его нестандартность помогает команде Fight Nights, но бывает, что его идеи просто не могут реализоваться в МФЛ, потому что некоторым игрокам не хватает исполнительского мастерства. Одно дело, понимать, что Мостовой объясняет, другое, это исполнить. Это уже сложнее.

Я вижу перспективу в тренерской деятельности Александра. Если говорить про нехватку финансов для обучения на тренерское дело, то мне кажется, что тут Мостовой больше шутил», — сказал Гаджиев.

Мостовой является главным тренером медиафутбольной команды Fight Nights. Президент клуба – Гаджиев.

Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑

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10 комментариев

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Рафик Маркес
Не станет Мост даже средним тренером. Он категорически не понимает, что футболист и тренер это совершенно разные профессии, пусть и находящиеся в одной сфере. Мост действительно прекрасный игрок, умел многое на высоком уровне. Но хорошими тренерами становятся не те, кто многое умел на поле, а те кто умеет организовать и выстроить здоровые отношения в коллективе между игроками и тренером. Его подход "а я 20 лет играл" мало кого мотивирует из футболистов. Кто то может и зажгется. Но люди разные. Одних хвалить надо чтобы побудить, других критиковать, третьим просто спокойно объяснить. Мост этого не понимает. Бубнов такой же был, всех разносил, в итоге полный провал тренерской деятельности везде где только он пробовал.

Идеально для Мостового - это работа с детьми без давления за результат. Он ведь действительно всё знает и умеет в плане самой игры, работы с мячом. Ему бы эти знания детям передавать, а то у нас огромный пласт детских тренеров которые элементарных азов не знают. Мост бы мог быть полезным в этой нише, но он до такого не снизойдёт - эго слишком большое
+14
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+14
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Dr.Gebbelsss
- видит в футболе то, чего не видят другие
о дааа, прям в точку)
я бы даже сказал умудряется видеть)
+5
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+5
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Кино Музыка
Все так уверены в неудаче Мостового, что уже хочется посмотреть на его работу тренером.
+3
0
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Denis Kotsuba
кто такой Камил Гаджиев?
+2
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Игорь Пичугин
Я когда под футбол грамм 300 беленькой и пивком потом полирну, тоже что то в футболе потом вижу, что другие не видят.
+2
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ASH11
Ответ Рафик Маркес
Не станет Мост даже средним тренером. Он категорически не понимает, что футболист и тренер это совершенно разные профессии, пусть и находящиеся в одной сфере. Мост действительно прекрасный игрок, умел многое на высоком уровне. Но хорошими тренерами становятся не те, кто многое умел на поле, а те кто умеет организовать и выстроить здоровые отношения в коллективе между игроками и тренером. Его подход "а я 20 лет играл" мало кого мотивирует из футболистов. Кто то может и зажгется. Но люди разные. Одних хвалить надо чтобы побудить, других критиковать, третьим просто спокойно объяснить. Мост этого не понимает. Бубнов такой же был, всех разносил, в итоге полный провал тренерской деятельности везде где только он пробовал. Идеально для Мостового - это работа с детьми без давления за результат. Он ведь действительно всё знает и умеет в плане самой игры, работы с мячом. Ему бы эти знания детям передавать, а то у нас огромный пласт детских тренеров которые элементарных азов не знают. Мост бы мог быть полезным в этой нише, но он до такого не снизойдёт - эго слишком большое
Сейчас мало известных бывших футболистов, готовых тренировать детей. Но чтобы с детьми работать, надо быть в некоторой степени педагогом. Вот Бубнов подошёл бы, а в Мостовом не вижу педагога. Поэтому, тоже вряд ли.
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СИ
Здесь ключевая фраза - « он видит в футболе то, чего не видят другие”
Вот поэтому я вижу Мостового не на мостике тренера, а вижу его руководителем футбола - генсеком рфс или президентом РПЛ.
Мостовой наберёт команду руководителей в рфс и РПЛ людей из футбола сделает как в хоккее.
Это сделать нужно архисрочно!
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Alex1104
Хороший футболист - редко хороший тренер.
Это как педагог: хороший учитель это не тот, кто знает лучше всех, а тот, кто может грамотно донести знания до других.
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Burel
"в футбол не все могут смотреть.. Вернее, видеть могут не только лишь все, мало, кто может это делать"
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Karel
Ответ Alex1104
Хороший футболист - редко хороший тренер. Это как педагог: хороший учитель это не тот, кто знает лучше всех, а тот, кто может грамотно донести знания до других.
Наоборот. Хороший футболист - редко плохой тренер.
Кроме Марадоны и вспомнить некого )
Умный, хороший футболист - а не такой, который действительно хорош - из-за своей физики.
Примеров - море.

Не игравшие на высоком уровне тренеры (Моуриньо и др.) могут добится успеха только с высококлассными футболистами, готовыми. Потому что ничему они футболиста научить не могут. Они - менеджеры. Так их в АПЛ и называют.

Мостовой гений, его этому никто не учил. Мостовой может научить. А чему могут научить, к слову, Тедеско и Абаскаль ? Если они сами не умеют..

Только быть "мотиваторами" ))
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