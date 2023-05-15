Камил Гаджиев о Мостовом: «Вижу перспективу в его тренерской деятельности. Он видит в футболе то, чего не видят другие»

Камил Гаджиев отреагировал на решение Александра Мостового начать обучение на тренера.

«Я не великий специалист в области футбола. Но Мостовой был классным игроком и иногда видит в футболе то, чего не видят другие. Это хорошая предпосылка, чтобы стать большой и заметной фигурой на тренерском поприще.

Он просто иногда смотрит на все нестандартным взглядом. Думаю, что Александр на правильном пути, если говорить о его поступлении в тренерскую академию .

Иногда его нестандартность помогает команде , но бывает, что его идеи просто не могут реализоваться в МФЛ, потому что некоторым игрокам не хватает исполнительского мастерства. Одно дело, понимать, что Мостовой объясняет, другое, это исполнить. Это уже сложнее.

Я вижу перспективу в тренерской деятельности . Если говорить про нехватку финансов для обучения на тренерское дело, то мне кажется, что тут Мостовой больше шутил», — сказал Гаджиев.

Мостовой является главным тренером медиафутбольной команды Fight Nights. Президент клуба – Гаджиев.

Да, Мостовой будет учиться на тренера! «Бумажка» откроет безграничные возможности👑