Олег Майами о Тигиеве и Володе XXL: «Я рад, что они ушли из «БроукБойз»

Теги Георгий Тигиев Winline Медиалига БроукБойз Fight Nights Олег Майами «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Олег Майами рад, что Володя XXL и Георгий Тигиев покинули «БроукБойз».

«Я вообще рад, что Тига перешел в Fight Nights, как и Володя в Bus. У меня есть ощущение, что в «Броуках» им внедряют в голову, что они должны творить какую-то дичь. 

К Володе нужен совсем другой подход. Пацан пошел по накатанной в «Броуках». Возможно, они пытались по-своему помочь ему, но к нему не каждый найдет подход», – заявил форвард FC Bus.

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