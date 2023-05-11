Олег Майами о Тигиеве и Володе XXL: «Я рад, что они ушли из «БроукБойз»

Олег Майами рад, что Володя XXL и Георгий Тигиев покинули «БроукБойз».

«Я вообще рад, что Тига перешел в Fight Nights, как и Володя в Bus. У меня есть ощущение, что в «Броуках» им внедряют в голову, что они должны творить какую-то дичь.

К Володе нужен совсем другой подход. Пацан пошел по накатанной в «Броуках». Возможно, они пытались по-своему помочь ему, но к нему не каждый найдет подход», – заявил форвард FC Bus.