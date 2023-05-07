Василий Уткин: «Я не смотрел ни одного фильма про Обеликса и Астерикса»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Winline Медиалига кино Народная Команда Медиафутбол

Василий Уткин рассказал о своем костюме Обеликса, в котором он пришел на матч Медиалиги.

– Расскажите про ваш перформанс, про его историю, как его реализовывали?

– Меня попросили передать объем талии, я передал.

– А как вообще связан Обеликс и вы? К чему это отсылка?

– Наверное, к типажу. Дело в том, что я не смотрел ни одного фильма про Обеликса и Астерикса, поэтому не могу ничего сказать.

– Вас просто попросили надеть, а вы согласились?

– Конечно, я же доверяю пацанам, – рассказал президент «Эгриси» и блогер в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Василий Уткин в костюме Обеликса пришел на матч «Эгриси» в Медиалиге

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30 комментариев

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Анатолий Вассерман
Что эта спортивная новость делает на нашем сайте французских комедийй?
+87
-5
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Иван Шуткин
Астерикс и Обеликс :Мы не видели ни одной передачи Василия Уткина
+37
-3
+34
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Nick Crosier
Может Василий тоже в чан упал в детстве.
+31
-2
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T622222
Без этой информации мы бы могли обойтись
+22
-7
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**Iscander**
Ответ Nick Crosier
Может Василий тоже в чан упал в детстве.
С пиццей.
+9
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Сикарио
А стоило бы, там только на одну Монику можно залипнуть, кстати сегодня всемирный день мастурбации, всех поздравляю)
+8
0
+8
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Eden Hazard
Ответ ALMANAC
Фильм про Олимпийские игры самый лучший в серии
Фильм без Моники никак не может быть лучше фильма с Моникой😎
+7
0
+7
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раскаявшийся жиробас
Астерикс и Обеликс против Цезаря - это документальный фильм как Вася Уткин и его друг поедают одноименный салат?)
+6
-1
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Я всех их сделал
Ответ Владимир Пушкарев
По типажу , но не смотрел)))
Ну не обязательно смотреть фильмы, это известные персонажи, я вот тоже не смотрел и не читал Гарри Поттера и Властелина колец, мне это не интересно, но тем не менее знаю основных персонажей и о чём там примерно речь, это уже часть культуры и мимо сложно пройти, если хочешь понимать какие-то шутки или отсылки к этим вещам, то же самое со Звёздными войнами, не смотрел и не собираюсь, но как не знать Дарта Вейдера, Чубакку, Оби Ван Кеноби и некоторых других главных героев
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Фан Рубина
Ну и зря не смотрел.
+6
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Владимир Пушкарев
По типажу , но не смотрел)))
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Number_2
Ну и зря, в целом смотрибельно..
Помню долгий перелёт был - пришлось посмотреть 3 раза часть про Клеопатру… а ещё «дьявол носит Прадо» 1 раз и про Уолтера Мити дважды 🤣😂
+2
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Sul Abd
Ответ Number_2
Ну и зря, в целом смотрибельно.. Помню долгий перелёт был - пришлось посмотреть 3 раза часть про Клеопатру… а ещё «дьявол носит Прадо» 1 раз и про Уолтера Мити дважды 🤣😂
Ты в ад к Дьяволу летал?)
Не Прадо (Тойота) , а Прада(одежда))))))
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Олег Устименко
Ответ Nick Crosier
Может Василий тоже в чан упал в детстве.
может он чан упал в него😏?!
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Shikari
Ответ Nick Crosier
Может Василий тоже в чан упал в детстве.
С г-ном если только
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ALMANAC
Ответ Eden Hazard
Фильм без Моники никак не может быть лучше фильма с Моникой😎
Зато там Зидан мяч почеканил, а Шумахер колесницей рулил🙃
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ALMANAC
Ответ T622222
Без этой информации мы бы могли обойтись
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Ярополк Окаянный
Для меня это прежде всего замечательные французские мультфильмы второй половины 20 века.
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Spaten
Ем, ел и ещё съем
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MonkeyMeister
Очень сомневаюсь, что не смотрел.
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Жесткий Костас
И правилтно
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Гусеконь
но 20$ это 20$
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Skiffiks
С дуэтом Клавье и Депардье лучшие фильмы серии были
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blaugrano
Для чего нужен раздел медиалиги, если всё это здесь?
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Клирик
Про олимпийские игры классная серия была))
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