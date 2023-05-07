Василий Уткин: «Я не смотрел ни одного фильма про Обеликса и Астерикса»

Василий Уткин рассказал о своем костюме Обеликса, в котором он пришел на матч Медиалиги.

– Расскажите про ваш перформанс, про его историю, как его реализовывали?

– Меня попросили передать объем талии, я передал.

– А как вообще связан Обеликс и вы? К чему это отсылка?

– Наверное, к типажу. Дело в том, что я не смотрел ни одного фильма про Обеликса и Астерикса, поэтому не могу ничего сказать.

– Вас просто попросили надеть, а вы согласились?

– Конечно, я же доверяю пацанам, – рассказал президент «Эгриси» и блогер в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.

Василий Уткин в костюме Обеликса пришел на матч «Эгриси» в Медиалиге