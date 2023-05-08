Ромарой о турнирных перспективах «Эгриси»: «Еще ничего не ясно»
Ромарой высказался о матче с «Народной Командой» и турнирных перспективах «Эгриси».
«В начале [игры] у нас был очень хороший момент, мы не забили, получили в ответ.
Ну и команда чуть-чуть в моменте посыпалась, не все получалось. Пацаны забили второй, потом третий. Времени отыграться уже не было.
Шансы на плей-офф? Еще 4 игры и 2 челленджа, можно 14 очков набрать. Еще ничего не ясно», – сказал нападающий «Эгриси» в беседе с корреспондентом Sports.ru Кристиной Бакулиной.
В матче 2-го тура Winline Медиалиги «Эгриси» уступил «Народной Команде» (0:3).
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