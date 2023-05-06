Финито: «Интересно, о каких лицемерных и подлых людях Райзен говорит?»

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Финито высказался после спича Райзена об «Амкале».

«Интересно получается, о каких лицемерных и подлых людях Райзен говорит? Ну, кроме меня, конечно, который со злости нагрубил ему на трене, и в нем это обидой засело. Хотя мы это вроде как порешали быстро и давно. Но именно я и спровоцировал тогда пресловутое плохое отношение, а из него уже логично и кик вышел.

Но вот по факту, кто в старом «Амкале», в котором как раз был Райзен и который он знает изнутри, провоцировал и вел себя подло? Кроме Чужого, окей, один игрок на команду из 20+ человек, погрешность неплохая, и то, весь негатив от Чужого исходит только на футбольном поле.

Странно говорить «знаю изнутри», хотя изнутри ты знал совершенно другой коллектив, который к тебе максимально лоялен должен быть вроде как. Первый матч «Амкала» в Саранске пересмотрите, если не верите», – написал защитник «Амкала».

Финито продолжает борьбу с лейкемией, ему предстоит трансплантация костного мозга. 

Райзен – об «Амкале»: «Это очень подлый коллектив с максимально мерзкими людьми»

 

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