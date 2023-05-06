Райзен об «Амкале»: «Очень подлый коллектив с максимально мерзкими людьми»

Райзен объяснил свою ненависть к «Амкалу».

«Я считаю, «Амкал» выстраивает образ каких-то ребят, которые во всех конфликтах не провоцируют, хотя я знаю команду изнутри. Это очень подлый коллектив с максимально мерзкими людьми. Я больше всего в жизни не люблю подлость.

Когда я был в «Амкале», я слышал, что они шушукаются по поводу моего плохого отношения к их коллективу и что они хотят меня кикнуть. При этом мне никто в лицо не сказал, почему ты так говоришь. Кроме Эльхана. Я Эльхану обозначил: Эльхан, если тебе нужно разделить, я против тебя ничего не имею, а против структуры в целом имею. Поэтому я говорю про бренд, а не про тебя. Он тогда понял на этом моменте.

Но когда ты находишься в коллективе, ты всегда слышишь отголоски разных фраз и прочего. И потом ты понимаешь, что люди где-то кучкуются, общаются, за спиной говорят разные гадости. Или, допустим, у них есть какое-то недопонимание, они его не высказывают, а между собой его обсуждают, мне кажется, это довольно крысино и подло.

Плюс еще у них есть люди, которые создают прецеденты, которые могут повлиять на твою жизнь не только в медийном поле. Примеры называть не буду. Была бы виза, назвал.

В принципе, я благодарен «Амкалу». Он был для меня супертрамплином, самым легким трамплином на Земле. Я свою харизму смог простым способом реализовать, сидя за компьютером. Я зарабатывал больше миллиона, просто записывая реакции.

История вся в том, что в голове на подкорке у тебя есть какие-то маленькие цели в жизни. Тебя кто-то бесит, но ты с ним не можешь one man army никак бороться, но понимаешь, что можешь создать команду. Я еще года три назад говорил, что я бы команду сделал, это не проблема, просто тайминг нужен и ресурсы.

Когда они сошлись, я знал, что у меня будет целью выиграть какой-то турнир серьезный, я думал про МФЛ. И очень важно было переехать «Амкал», особенно на их турнире, я в это вкладывал на самом старте.

С «дротами» вообще проблем никаких нет. Да, есть Некит, который повел себя не самым лучшим образом, но когда ты можешь с человеком лицом к лицу выяснить отношения по-мужски, для меня это достойно уважения. А когда ты конченный черт, который только писать может, это никогда для меня не будет достойным уважения», – высказался президент « ».